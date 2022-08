Nachschlag: Kretschmer grillen

Robert Michael/dpa Will den Ukraine-Krieg »einfrieren«, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU)

Es gibt derzeit im politischen Betrieb nicht viele Stimmen, die den Kurs der Regierung bezüglich des Kriegs in der Ukraine und der damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen kritisieren. Eine Ausnahme bildet Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer. Bereits im Mai hatte er sich gegen die Lieferung schwerer Waffen an Kiew ausgesprochen und war dafür auch von seiner eigenen Partei scharf angegangen worden. Kretschmers jüngste Einlassung, man müsse den Krieg endlich auf diplomatischem Weg beenden und den Konflikt »einfrieren«, sorgte ebenfalls für heftige Empörung. Die schlug dem Politiker erwartungsgemäß auch in der Talkshow von Markus Lanz entgegen. Der stellte Kretschmer als böswilligen Realitätsleugner dar, dem es um die Stimmen der AfD-Wählerinnen und -Wähler gehe. Die ZDF-Journalistin Katrin Eigendorf sekundierte: Kretschmer wolle den Forderungen Putins nachgeben. Hinter dem Ruf nach Diplomatie kann der bundesdeutsche Journalismus zur Zeit nur den Willen zum Defätismus erkennen. (row)