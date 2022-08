Sichere Rückkehr gefordert

Rafiqur Rahman/REUTERS

Fünf Jahre nach den Massakern an den Rohingya in Myanmar sind Tausende geflüchtete Angehörige der überwiegend muslimischen Bevölkerungsgruppe bei Demonstrationen im Nachbarstaat Bangladesch für ihre Rechte auf die Straße gegangen. In mehreren Flüchtlingslagern, so auch Kutupalong (Bild), forderten die Demonstranten auf Transparenten und in Parolen ihre sichere Rückkehr in den Bundesstaat Rakhine im Südwesten Myanmars. Im August 2017 waren rund 750.000 Rohingya vor Angriffen des myanmarischen Militärs nach Bangladesch geflohen. Das Vorgehen der Soldaten ist derzeit Gegenstand eines Verfahrens vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH), in dem Myanmar Völkermord vorgeworfen wird. Heute lebt rund eine Million Rohingya unter prekären Bedingungen in Flüchtlingslagern in Bangladesch. (AFP/jW)