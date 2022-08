Der Sog der Bilder

© Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie / Andres Kilger Schnabelgesichter in Schockstarre: »Gänserupferinnen« von Max Liebermann (1871/72)

Keiner malte die Kohlköppe so schön wie er. Oder die spätherbstlichen Beete. Die hochsommerlichen bunten Stauden. Und die voll belaubten, ehrwürdigen Bäume auf der grünen Wiese, mit ihrem Lichtspiel und Schattenwurf. Max Liebermann, dessen 175. Geburtstag dieses Jahr begangen wird, war ein Meister des impressionistischen Idylls. Seine ersten Erfolge hatte er allerdings mit ausgesprochen sozialkritischen Bildern, die zu seiner Zeit sehr provokant wirkten. Beide Seiten des Malers zeigt die kleine, aber feine Ausstellung »Mein Liebermann. Eine Hommage« in der Alten Nationalgalerie in Berlin. 13 Schlüsselwerke sind da in einem Saal vereint, und zusätzlich gibt es online auf Youtube Beiträge, die den subjektiven Zugang heutiger Zeitgenossen nachvollziehbar machen.

Lebendig gerupft

Bekannt wurde Liebermann schon mit dem ersten großen Bild, das er öffentlich zeigte. Da war er gerade mal 24 Jahre alt: Die »Gänserupferinnen« von 1871/72 bezeugen sowohl eine intensive, düstere Arbeitsatmosphäre als auch einen Tabubruch. Denn das Leid sowohl der Frauen als auch das der Tiere, die lebend gerupft wurden, entsprachen als Bildmotive nicht dem damals geltenden kaiserlichen Ideal von Kunst. Gut so, denn das wie in Finsternis getauchte Gemälde von fast zwei Metern Länge rührt noch heute an.

Die gezeigten Vögel wurden nur darum im Dunkeln malträtiert, weil sie dann ruhiger waren. Aber ihre Schmerzen beim Auszupfen der Federn, vergleichbar mit dem Ausreißen menschlicher Kopfhaare, übermitteln sich beim Anblick ihrer Schnabelgesichter in Schockstarre. Mehrfach in ihrem kurzen Leben wurden den Tieren so ihre Daunen entrissen. Heute ist diese Tortur in den meisten Ländern der Welt verboten.

Liebermann trat damals zwar keine Diskussion über Tierschutz los, aber eine über Kunst. Der reale Arbeitsalltag wurde von ihm, dem Fabrikantensohn, ohne Beschönigung dargestellt und so gleichermaßen kritisiert. Auch die »Amsterdamer Waisenmädchen« (1876), die er beim arbeitsintensiven Besticken von Leinentüchern unter freiem Himmel malte, und die »Flachsscheuer in Laren« (1887), die eine Spinnerei von innen zeigt, widmen sich der damaligen Arbeitswelt. Sein Blick in die »Schusterwerkstatt« (1881) zeigt im impressionistischen Licht die Härten sozialer Wirklichkeit. »Rinnsteinmalerei« sei das, urteilte denn auch Kaiser Wilhelm II. Er sah bei Armut lieber weg.

Liebermanns Anfängen stehen seine späteren Gartenbilder entgegen. Sie entstanden nicht selten auf seinem eigenen Grundstück am Berliner Wannsee. Hier herrscht die Wahrheit der Natur, auch der Sinnlichkeit, etwa wenn seine Tochter im weißen Kleid mit passendem Hut auf der »Gartenbank« sitzt oder hochgewachsene Bäume den Blick auf das weite Rasenfeld mit Villa freigeben. Rosarote und gelb getupfte Blumenstauden werden Farbmeere aus dynamischen Wellen. Und immer durchweht eine würdevolle Erhabenheit die Szenerie. Die Moderne hatte mit dem Juden Liebermann einen nachgerade zärtlichen Verfechter.

Mit Palette und Pinsel

Seine Porträts waren meist Auftragsarbeiten. Die Leidenschaft seiner anderen Gemälde weicht hier einem nüchtern-analytischen Blick. So sitzt der Museumsdirektor Wilhelm Bode konsterniert und dennoch wie träumend am Schreibtisch, ein Büchlein fest in der Hand haltend. Sich selbst malte Liebermann logischerweise mit Palette und Pinsel. Letzteren hält er nur auf dem Bild mit links: Das Spiegelbild, nach dem er malte, passte er nicht seiner Rechtshändigkeit an.

Dennoch hat auch dieses Ölgemälde so viel Atmosphäre, dass man meint, in die Welt des Max Liebermann einzutreten, wenn man nur konzentriert genug hinschaut. Solche Erfahrungen machen sogar schon Kinder, wie die Kurzbeiträge zur Ausstellung auf Youtube bezeugen. In einem Büchlein, das statt eines Katalogs erschien, sind sie zusammengefasst. Fachleute, Museumswärter, Förderer, Prominente und Publikum wurden befragt. Pro Bild darf eine Person ihre Sicht auf das Werk erklären. Das ist abwechslungsreich und anregend – intellektuell erhellend ist es leider nicht. So bleibt die Biographie von Liebermann hier unsichtbar.