Revision abgewiesen

Hannes P. Albert/images Bei Urteilsverkündigung wiesen Demonstranten auf rechte Terrornetzwerke hin (Frankfurt/Main, 28.1.2021)

Der Prozess wegen des faschistischen Mordanschlags auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird nicht neu verhandelt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag die Revisionsklagen aller Verfahrensparteien abgewiesen und die vorangegangenen Urteile des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt am Main bestätigt. Der Mordfall ist damit rechtskräftig abgeschlossen.

Der CDU-Politiker Lübcke war am Abend des 1. Juni 2019 auf der Terrasse vor seinem Wohnhaus erschossen worden. Aufgrund seines Eintretens für eine humanitäre Flüchtlingsaufnahme auf einer Bürgerversammlung war der Regierungspräsident zuvor zur besonderen Hassfigur von Faschisten geworden. Der OLG Frankfurt hatte im Januar 2021 den heute 48jährigen Neonazi Stephan Ernst, der Lübcke aus »fremdenfeindlichen und rechtsextremen« Motiven aus nächster Nähe in den Kopf geschossen haben soll, zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und dabei eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit ist eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren nahezu ausgeschlossen.

Dagegen war Ernsts heute 46jähriger Kumpan Markus Hartmann vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord freigesprochen und nur wegen eines Waffendelikts zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Hartmann stand im Verdacht, Ernst zu dem Mord aufgestachelt zu haben, er soll mit ihm Schießen geübt und nach dessen Aussage selbst am Tatort zugegen gewesen und zum Zeitpunkt des Schusses die Waffe gehalten haben.

Die Hoffnungen von Lübckes Familie, aber auch der Bundesanwaltschaft, durch eine Revision das Verfahren gegen Hartmann, der schon im Oktober 2020 aus der Untersuchungshaft entlassen worden war, neu aufzurollen, erfüllten sich so nicht. Der BGH hatte das Verfahren ausschließlich auf mögliche Rechtsfehler prüfen müssen. Der dritte Strafsenat erkannte, wie der Vorsitzende Richter Jürgen Schäfer am Donnerstag anführte, eine »fehlerfreie Beweiswürdigung« seitens des OLG sowohl bezüglich des Strafmaßes für Ernst als auch für Hartmann. Von Hartmann seien keine Spuren am Tatort gefunden worden, so der Richter.

Abgewiesen wurde auch die Revisionsklage des als Nebenkläger aufgetretenen Ahmed I. Das OLG hatte Ernst vom Vorwurf eines Mordversuchs gegen den aus dem Irak Geflüchteten im Jahre 2016 in der Nähe seines Hauses freigesprochen, obwohl im Keller des Nazis ein Messer mit genetischen Spuren von Ahmed I. sichergestellt wurde. Notizen von Ernst, wie die Ermittlungsbehörden hier ausgetrickst werden konnten, blieben vom OLG wie auch dem BGH offenbar unberücksichtigt.

Lübckes Familie, darunter seine Witwe Irmgard Braun-Lübcke, zeigte sich tief enttäuscht über die Bestätigung der Urteile durch den BGH. »Es ist sehr bitter, dass jetzt viele Dinge offenbleiben und die Familie sehen muss, wie sie damit umgeht«, erklärte deren Sprecher Dirk Metz in Frankfurt. Insbesondere sei es für die Familie »nur sehr schwer zu verkraften«, dass der Freispruch Hartmanns vom Vorwurf der Beihilfe bestehen bleibe. Die Familie bleibe weiterhin davon überzeugt, dass Ernst und Hartmann die Tat gemeinsam geplant und verübt hatten, so Metz. Erhofft habe sich die Familie zudem durch einen neuen Strafprozess Klarheit über die letzten Minuten im Leben Lübckes, etwa ob es vor dessen Ermordung noch einen Wortwechsel gab.

Es sei bitter, dass mit der Zurückweisung der Revision Hartmanns Einbindung in die rechte Szene und Waffenhandelsnetzwerke sowie sein Beitrag zum Mord an Lübcke nicht erneut betrachtet werden könne, beklagte der innenpolitische Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, Torsten Felstehausen. Dem Neonazi soviel Naivität zu unterstellen, dass er Ernsts Mordpläne nicht habe vorhersehen können, sei »schlicht die Verharmlosung menschenverachtender, rechter Ideologie«, so der Linke-Politiker. Schließlich sei Hartmann entgegen der Aussage des BGH nicht erst »spätestens seit 2007«, sondern nachgewiesenermaßen seit spätestens 1997 in der faschistischen Szene aktiv. Dass dieser Hintergrund in der militanten Rechten nicht berücksichtigt wurde, sage viel über die Tiefe aus, mit der der BGH die Verfahrensakten betrachtet habe, so Felstehausen.