Unerhörte Töne

Hasan Kirmizitasx-Dha/imago/Depo Photos Türkische Soldaten und syrische Söldner feiern die Besetzung Afrins (18.3.2018)

Seit Wochen häufen sich die Gerüchte über eine bevorstehende Annäherung zwischen Syrien und der Türkei. Zuletzt befeuerte sie der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am vergangenen Freitag mit der Erklärung, dass »die Opposition und das Regime in Syrien sich versöhnen« müssten, so die staatliche Nachrichtenagentur der Türkei, Anadolu. Ankara strebe demnach nicht nach einem Sieg über die Regierung von Baschar Al-Assad.

Zuvor hatte bereits der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu ähnliche Töne angeschlagen. Am 12. August teilte er zudem in Ankara mit, dass er sich mit seinem syrischen Amtskollegen Faisal Mekdad im Oktober 2021 »kurz« unterhalten habe. Ort des Geschehens sei das Treffen der blockfreien Staaten in Belgrad gewesen. Unter anderem sei es um die Notwendigkeit einer Versöhnung gegangen. Unter Vermittlung Russlands fanden zudem immer wieder Gespräche auf Geheimdienstebene statt.

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem »arabischen Frühling« und dem Beginn des Syrien-Krieges hat die Türkei nicht das erreicht, was sie sich ursprünglich erhofft hatte. Ankara hatte auf die Organisation der Muslimbruderschaft als neuer, dominierender politischer Kraft in den arabischen Staaten gesetzt. Unterstützt wurde Erdogan dabei zunächst von den USA und ihrer damaligen Außenministerin Hillary Clinton sowie vom öl- und gasreichen Golfemirat Katar. Unter US-Führung waren Waffen und Geld an Oppositionelle geliefert worden, um die israel- und US-kritische Regierung in Damaskus zu stürzen. Die Türkei öffnete ihre Grenzen für Dschihadisten aus mehr als 80 Staaten, die sich sowohl in Syrien als auch im Irak den Milizen »Islamischer Staat« und Al-Qaida anschlossen.

Der Wunsch Erdogans, die untergegangene osmanische Vergangenheit im östlichen und südlichen Mittelmeerraum zum 100. Staatsjubiläum der Türkei 2023 wiederauferstehen zu lassen und über die Muslimbruderschaft weite Teile der Region zu dominieren, ging nicht in Erfüllung. Das einzige, das Erdogan vorweisen kann, ist ein Abkommen mit der international anerkannten Regierung Libyens über eine beidseitige maritime Wirtschaftszone quer durch das Mittelmeer und durch griechische Gewässer. Die aggressive und umstürzlerische Politik führte jedoch zur Isolation der Türkei. Aus dieser versucht Ankara seit Monaten herauszukommen: Die Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Israel und Ägypten – alle vier Staaten sehen die Muslimbrüder als Gegner an und waren dementsprechend unzufrieden mit der türkischen Außenpolitik – sollen normalisiert werden.

Dadurch erhofft sich die Türkei neue Investitionen in die angeschlagene türkische Wirtschaft. Der Krieg in Syrien hat Ankara viel gekostet, auch weil das Land selbst militärisch im Nachbarland einmarschiert ist und 3,7 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen hat. Dazu kommt der »kurdische Faktor«: Innerhalb der Türkei lässt Erdogan die kurdische Bewegung so weit wie möglich unterdrücken und steckt Journalisten, Aktivisten und Politiker ins Gefängnis. Allerdings kontrollieren die mehrheitlich kurdisch-arabischen Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) weite Gebiete an der türkisch-syrischen Grenze.

Angesichts der kurdischen Errungenschaften plädieren türkische Militärs schon länger dafür, mit Damaskus gemeinsam gegen die als Rojava bekannte Selbstverwaltung im Nordosten Syriens vorzugehen. Unter anderem wird eine Neuauflage des »Adana-Abkommens« von 1998 diskutiert, das dem türkischen Militär einen »Operationsraum« von bis zu 20 Kilometern innerhalb des syrischen Staatsgebiets einräumen würde. Dass Damaskus dem zustimmt, ist fraglich. Bisher hat sich die syrische Regierung nicht öffentlich zu den türkischen Signalen geäußert.