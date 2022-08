Nächste Hürde

Hannes P. Albert/dpa

Vor der nächsten Verhandlungsrunde am kommenden Montag zeigten die Kolleginnen und Kollegen am Donnerstag in Frankfurt ihre Streikbereitschaft. Nach Berlin und NRW verhandelt Verdi an der Uniklinik Frankfurt am Main über einen Tarifvertrag zur Entlastung für die rund 4.000 nichtärztlichen Beschäftigten. Zwar hatte sich der Tarifpartner in der Main-Metropole rasch auf Verhandlungen eingelassen. Da er laut Verdi bislang aber keine substantiellen Angebote gemacht hat, hat die Gewerkschaft die Belegschaft zu zweitägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. (jW)