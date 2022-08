»Dauerhaft im Krisenmodus«

Ueslei Marcelino/REUTERS Nachrichten zum Abschalten: Ein Brasilianer schaut ein Interview mit Präsident Jair Bolsonaro (August 2022)

Nachrichten wecken bei immer mehr Menschen nur noch wenig Interesse, auf eine wachsende Zahl wirken sie geradezu abstoßend. Die Entwicklung ist keineswegs auf die BRD beschränkt. In Großbritannien, den USA, Polen, Brasilien und anderen Ländern lässt sich derselbe Trend feststellen, wie aus dem »Reuters Institute Digital News Report 2022« hervorgeht, der im Juni vorgestellt wurde.

Der Bericht wird einmal im Jahr herausgegeben und basiert auf Onlineumfragen des Meinungsforschungsinstituts Yougov unter 93.000 Menschen in 46 Ländern. Für die deutsche Teilstudie ist seit 2013 das Leibniz-Institut für Medienforschung/Hans-Bredow-Institut (HBI) verantwortlich.

HBI-Forscher Sascha Hölig kommentierte die diesjährigen Ergebnisse gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa): »Wir sehen schon über längere Zeit, dass der Anteil der Bevölkerung, der sehr stark an Nachrichten interessiert ist, abgenommen hat – aber dieses Jahr ist das besonders deutlich«. Die Nutzung von Nachrichtenkanälen sei kaum zurückgegangen, das Interesse dagegen schon. Zeitungen, TV-Sender oder Internetportale würden »vielleicht nicht mehr ganz so häufig genutzt«, erklärte Höling; aber die Menschen hielten sich vorerst weiter auf dem Laufenden. Mit sinkender Tendenz: »Wir sehen, dass eine gewisse Themenmüdigkeit eingetreten ist«, konstatierte er und nannte als Beispiel das »Thema Corona«. Aber auch andere politische Themen würden von vielen inzwischen gemieden. Viele fühlten »sich von der schieren Menge der Nachrichten erschöpft«, so Hölig.

Das zeigte sich für alle untersuchten Ländern. Als einen Hauptgrund nannten die Befragten, viele Nachrichten würden sich wiederholen. Dieser Meinung waren immerhin 43 Prozent. Die wachsende Zahl hat nicht zuletzt mit einem Phänomen des Onlinejournalismus zu tun: Um möglichst hohe Klickzahlen mit einem geringen Aufwand zu erreichen, werden Agenturmeldungen schnell übernommen, oft unverändert oder nur leicht abgewandelt. Dadurch kann schnell der Eindruck entstehen, alle Medien schrieben dasselbe.

Mehr als jeder dritte Befragte (36 Prozent) gab an, Nachrichten zu meiden, weil sie aufs Gemüt schlagen würden. Knapp 17 Prozent wollen mit dem Verzicht Streit über publizierte Themen vermeiden. Und 16 Prozent versuchen ein Gefühl der Hilflosigkeit zu vermeiden. Warum das so ist, wird in der Studie nicht untersucht – wissenschaftliches Neuland ist das Problem aber keineswegs.

Eine mögliche Antwort findet sich auf der Internetseite des sächsischen Bildungsministeriums. Die Neurowissenschaftlerin Maren Urner sprach in einem Interview über Folgen der gängigen Berichterstattung. Nachrichten in Zeitungen, Fernsehen, Radio und im Internet würden ihren Fokus auf das Negative legen. »Good news are no news« ist ein geläufiges Sprichwort in der Medienbranche, und das hat laut Urner etwas mit der Entwicklungsgeschichte des Menschen zu tun. »Wir speichern negative Informationen und potentielle Gefahren nicht nur besser ab und reagieren intensiver auf sie, sondern suchen auch mehr danach«, erklärte die Forscherin. Das sei in früheren Zeiten ein Überlebensvorteil für Menschen gewesen.

Doch es habe eine Kehrseite: In vielen Köpfen setze sich ein negatives Weltbild fest. Die Menschen blickten nicht mit mehr Zuversicht auf Probleme oder in die Zukunft. »Statt dessen sind wir gefühlt dauerhaft im Krisenmodus und das führt dazu, dass wir chronisch gestresst sind«, so Urner. Damit gingen dann häufig Gefühle von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit einher. Immer mehr Menschen erscheine das einfach zu viel – sie würden sich deshalb vom Weltgeschehen abwenden.

Diesen Aspekt blendet der »Reuters Institute Digital News Report 2022« allerdings aus. HBI-Forscher Hölig bemühte für das Zurückgehen des Interesses an Nachrichten einen moralischen Erklärungsansatz. Gerade junge Menschen hätten nicht mehr die »gefühlte Verpflichtung, sich über das Weltgeschehen zu informieren«, so Hölig. Bei Älteren sei das anders, betonte er.

Damit sich das ändere, legte er Medienhäusern nahe, »Nachrichten so zu gestalten, dass sie anschlussfähig sind, was den Lebensalltag der jungen Menschen betrifft«. Demnach wäre wichtig, dass Nachrichten auf Instagram, TikTok, Youtube oder Spotify verfügbar sind. Damit wären zwar neue Plattformen etabliert – die Gründe, aus denen Menschen sich von Nachrichten abwenden, wären damit aber nicht aus der Welt geschafft.