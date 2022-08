Pascal Schmit/WDR Öllers (Devid Striesow) und Bianca (Katharina Schüttler) träumen von der Rettung der Welt durch den Turbokapitalismus: »Zeit der Kannibalen«

Die Abtei von Cluny

Geheimnisvoller Wunderbau

In Burgund gibt es nicht nur Senf, Schnecken und Wein, sondern auch ein Kloster. Besser gesagt: Das Kloster schlechthin! Die Abtei von Cluny wurde 910 gegründet und war nichts Geringeres als das religiöse Zentrum des Mittelalters. Mit der Französischen Revolution wurde ab 1789 das Mittelalter tüchtig ausgetrieben, und während Napoleon der halben Welt ein Bürgerliches Gesetzbuch schenkte und die andere Hälfte in Schutt und Asche legte, benutzte man Cluny als Steinbruch. F 2021

ZDF Info, 18.45 Uhr

Vulva und Vagina

Neue Einblicke in die weibliche Lust

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vulva und Vagina? Ist das nicht das Gleiche? Himmel, nein! Wer Lust hat, alles, aber auch wirklich alles zu den weiblichen Geschlechtsorganen zu erfahren, hier wird mit Wissen nur so um sich geworfen. Samt der Vorstellung einer Vulva-Studie, wo ein Team von fünf Ärzten die Genitalien von 657 Frauen vermessen hat. Berufe gibt’s.

3sat, 20.15 Uhr

Meister der Zeit

Seit Jahrhunderten ist der Südwesten das Land der Tüftler und Erfinder – besonders im Bereich der Feinmechanik. Im Schwarzwald begannen Bauern bereits im 18. Jahrhundert, an langen Winterabenden Uhren herzustellen. Sie bereiteten den idealen Nährboden für die spätere Uhrenindustrie.

ARD Alpha, 21 Uhr

Familie ist …? Immer öfter anders!

Wir sind füreinander da – Familienleben im Ökodorf

Alte Frage: Gibt es Gutes im Schlechten? Draußen ersticken wir in Müll, Krieg, Armut und Wegwerfwindeln – aber im Ökodorf: »Ich mach mir die Welt, widewide wie sie mir gefällt« (Pippi Langstrumpf). Selbstgemachter Strom, selbstgemachte Lebensmittel und jede Menge Füreinander. Reporterin Clare Devlin will das genauer wissen und besucht zwei Familien im Ökodorf.

WDR, 22.15 Uhr

50 erste Dates

Adam Sandler, den manche witzig finden sollen, und Drew Barrymore in den Hauptrollen: Geübter Frauenstar trifft auf eine Frau mit Amnesie. An jedem Morgen hat sie den vorherigen Tag vergessen. Der Casanova ist irritiert. Und verliebt. USA 2004

ZDF Neo, 22.55 Uhr

Zeit der Kannibalen

Öllers und Niederländer touren seit sechs Jahren als Unternehmensberater durch die dreckigsten Länder der Welt, um den Profithunger ihrer Kunden zu stillen. Ihr Ziel scheint nah: endlich in den Firmenolymp aufsteigen, endlich Partner werden! Doch es kommt anders. Der Kampf um das Überleben in der Company geht an die Substanz – die Zeit der Kannibalen bricht an. Mit Devid Striesow. D 2014

WDR, 23.35 Uhr