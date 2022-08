Bis es brennt

2022 Netflix, Inc. Aufpeitschen, anheizen: Stage in Flammen

Wenn historische Ereignisse frei nach Marx zuerst als Tragödie geschehen und sich als Farce wiederholen – was kommt dann bei dem Musikfestival Woodstock raus, das sich im Jahr 1999 gleich ein drittes Mal abspielte? Eine grauenhaft unterhaltsame Netflix-Doku. Für »Absolutes Fiasko: Woodstock ’99« hat der Filmemacher Jamie Crawford Material von MTV und Privatpersonen, z. B. Zeitzeugeninterviews, zu drei Folgen montiert. Für jeden Festivaltag eine Folge, jede davon so voller Cliffhanger, dass sie locker mit einer Episode von »Breaking Bad« mithalten könnte. Immer wieder wird die Uhrzeit eingeblendet, wird das nahende Chaos angekündigt. Die Doku erzählt von einem kulturindustriellen Jurassic Park: eine Art Experiment, wie sehr sich Jugend- und Protestkultur kapitalistisch ausbeuten lassen – bis es schließlich brennt und knallt.

Ein kurzer Blick zurück, Woodstock im Jahr 1969. Sie erinnern sich: Für die einen ist es das kulturelle Erlebnis ihres Lebens, für Zyniker der Moment, als die Mehrheit der Hippie- und Protestkultur sich für den Weg der rein kommerziellen Protestgeste entscheidet. 1994, wieder Woodstock. Der ursprüngliche Veranstalter des Festivals, Michael Lang, will nun auch der MTV-Generation ihren Moment gefühlter Freiheit schenken – statt dessen kommt es zu einer unwetterbegünstigten Schlammschlacht und einem finanziellen Desaster. 1999 also: nochmal. Diesmal wollen Lang und sein Partner John Scher es »besser« machen, heißt vor allem: Profit.

Statt irgendeines Plätzchens in der Natur entscheiden sich die beiden für eine stillgelegte Airforce-Basis, um den pazifistischen Geist der 60er wieder aufleben lassen zu können, freilich ohne die ganze Infrastruktur selbst errichten zu müssen. Der großzügig ausgebreitete Asphalt raubt Schlammschlachten den Boden, dank hochgesichertem Drahtzaun kann man kon­trollieren, wer rein darf und was nicht: Gäste mit ihrem 180-Dollar-Ticket? Immer rein. Mitgebrachtes Wasser und Essen? Auf keinen Fall. Aber dafür Softdrinkhersteller und Essensketten, die sich zuvor Exklusivrechte für den Verkauf gesichert haben. Den Kids werden für den reibungslosen Konsum zwischen hippiebunt bemalten Betonmauern Geldautomaten und ein »Verkäuferdorf« aufgebaut. Kleine Flasche Wasser: vier Dollar. Möge das Chaos beginnen.

Auch das Line-up des Festivals wurde vor allem nach einem Aspekt kuratiert: Was bringt Kohle? Die Aufgabe, das Erbe der friedensliebenden Protestmusik von Joan Baez, Crosby, Stills, Nash und Co. wieder aufleben zu lassen, fiel Bands wie Korn, Bush und, ja, im Ernst: Limp Bizkit zu, den Propheten des inhaltslosen, kapitalismuskonformen Zorns.

Während das Festivalgelände innerhalb eines Tages zu einer bewohnten Mülldeponie verkommt (Abfallbeseitigung: outgesourct), die Dixiklos und Duschen kaputtgehen (Sanitäres: outgesourct), das wenige kostenlos zugängliche Wasser, für das man ohnehin lange Schlange stehen muss, mit Bakterien verseucht ist und die Sonne gnadenlos auf die Menge aus saufenden, kiffenden und koksenden Teenager runterknallt, macht Limp-Bizkit-Frontmann Fred Durst das einzige, was er drauf hat: aufpeitschen, anheizen. Ohne diesen wunderbaren Katastrophenfilm zu sehr spoilern zu wollen: Es wird verdammt übel enden.

Die reißerische Doku bekommt im Lauf der Katastrophe unfreiwillig eine satirische zweite Ebene: Das Festival wird zur Metapher für das Verhältnis von Zivilisation, Gewalt, Kapitalismus, Kunst und Revolution. Michael Lang und John Scher geben skurrile Pressekonferenzen darüber, wie schön und gut alles läuft, während die desillusionierten Bühnentechniker und Organisatoren um ihr Leben fürchten, es zu sexuellen Übergriffen auf Frauen kommt etc. Warum die Randale, fragt sich auch der Rezensent der Süddeutschen Zeitung verzweifelt. Tja, manchmal sieht man vor lauter Ausbeutung den Kapitalismus nicht mehr.

Übrigens, auch Rage Against The Machine traten bei Woodstock ’99 auf, für die hatten die Dokumacher aber allem Anschein nach nicht genug Zeit. Indes ist der Auftritt auf Youtube zu finden. Interessant: Frontmann Zack de la Rocha macht nicht wie Durst den Einpeitscher, er spricht nur ein Mal zwischen Songs direkt das Publikum an. Es ist ein Appell: für die Freilassung von AIM-Aktivist Leonard Peltier. Passt anscheinend nicht so gut ins Genre Katastrophenfilm.