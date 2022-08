»Die Stromproduktion muss vergesellschaftet werden«

M. Golejewski/AdoraPress Protestiert wird auch in Berlin: Demonstranten vor der FDP-Zentrale (17.8.2022)

Die steigenden Energiepreise sind für Millionen Menschen in diesem Land ein existenzielles Problem. Aus diesem Anlass demonstrieren verschiedene Klimaschutzgruppen an diesem Sonnabend in Köln: Fridays for Future, »Ende Gelände«, »Lützerath lebt« und »RWE & Co. enteignen«. Werden die Proteste eine antikapitalistische Stoßrichtung haben?

Ja, die Zeit ist reif dafür. Ein Wirtschaftsystem, das inmitten der Klimakrise Konzerninteressen zur Vermarktung von fossilen Industrien über die Bedürfnisse von Mensch und Natur stellt, hat abgewirtschaftet. Zugang zu Strom ist ein Grundrecht, das momentan gefährdet ist. Den Unternehmen ist es egal, ob Teilen der Bevölkerung der Strom abgestellt wird oder nicht. Deshalb fordern wir, die Stromproduktion zu vergesellschaften und Konzerne wie RWE zu enteignen.

Wie stellen Sie sich das vor?

Wir wollen keine Verstaatlichung. Eine gemeinsame Energieproduktion kann nur nah an der Basis und dezentral gelingen. Wir schauen hoffnungsvoll nach Berlin, wo der Volksentscheid »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« im vergangenen September Erfolg hatte. Wir streben eine solche Abstimmung auch für den Energiesektor an. Andere Bereiche wie Verkehr oder Gesundheit müssen folgen.

Hierzulande scheitert bereits die Einführung einer Übergewinnsteuer, um Krisenprofiteure stärker zur Kasse zu bitten. Wie wollen Sie da Ihr Vorhaben durchsetzen?

Lang genug wurde an Regierungen und Konzerne appelliert. Sie haben kein Interesse, diese Krise zu lösen. Deswegen leiten wir jetzt die notwendigen Schritte für einen Volksentscheid ein. Die sozialen und ökologischen Bewegungen müssen ihre Kämpfe bündeln. Auch für dieses Ziel werden wir am Samstag in Köln auf die Straße gehen.

Aus den Reihen der Ampelkoalition hört man immer wieder Appelle wie den von FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die die hiesige Bevölkerung zu Opferbereitschaft aufruft. Wie finden Sie die Debatte um Duschzeiten und Waschlappengebrauch?

Das ist ein Witz. Die Individualisierung eines systemischen Problems wird in der Klimakrise keine Lösung sein. Statt dessen gilt es, für tiefgreifende Veränderungen zu kämpfen.

In NRW regieren die Grünen nun mit der CDU. Wird dadurch irgend etwas besser?

Nein. Wir warten auch nicht darauf. Wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Mit dem Mittel der direkten Demokratie, dem Volksentscheid, wollen wir die Macht der Konzerne brechen, die über die Produktionsmittel verfügen.

Von »RWE & Co. enteignen« war bislang nicht viel zu hören, und um Fridays for Future ist es still geworden. Täuscht der Eindruck?

»RWE & Co. enteignen« ist erst im September 2021 aus Protesten rund um das rheinische Kohlerevier heraus entstanden. Auf die Straße zu gehen, wird uns stärken.

Die Linke bereitet sich auf einen »heißen Herbst« gegen die Preisexplosion bei Lebensmitteln und Energie vor und ruft zu Montagsdemos auf. Werden Sie sich an Protesten dieser Art beteiligen?

Klimapolitisch ist klar, dass wir auf neue Energiequellen umsteigen müssen. Soziales und Ökologie gehören zusammen, es braucht gemeinsames Handeln. Was die Montagsdemos angeht: Als Kampagne diskutieren wir, welche Schritte wir als nächstes gehen wollen.

Wenn Menschen aktuell existentielle Probleme haben, könnten die Klimaziele in den Hintergrund geraten. Wie wollen Sie dem begegnen?

Wir sehen die Sorgen vieler Menschen. Wohin uns die Marktwirtschaft geführt hat, sehen wir: Weltweit brennen Wälder, hierzulande trocknet der Rhein aus. Das sind Symptome einer sich zuspitzenden Krise. Trotzdem werden neue Gasterminals gebaut und der Konzern RWE plant im Herbst, das Dorf Lützerath für Braunkohle zu zerstören. Das dürfen wir nicht zulassen.