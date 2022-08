Übernahme im zweiten Anlauf

Manfred Segerer/imago Mit Haldex-Allradantrieb: Lamborghini Aventador Roadster, Preis ab 357.000 Euro

SAF-Holland SE, ein Achsen- und Fahrwerksysteme-Hersteller für Lkw und Trailer mit Firmensitz in Bessenbach bei Aschaffenburg, kündigte am 8. Juni an, den schwedischen Lkw-Brems- und Luftfederungssysteme-Produzenten Haldex AB übernehmen zu wollen – sofern bis 16. August 90 Prozent der Aktien an SAF verkauft seien. Das klappte am letzten Tag.

Die Haldex-Aktien an der NASDAQ-Börse Stockholm waren enorm gestreut (49 Millionen Aktien, 10.800 Aktionäre). 87 Prozent wurden von 25 Fondsgesellschaften, Banken und Unternehmen gehalten. Das SAF-Angebot von 66 Schwedischen Kronen (SEK, 6,20 Euro) pro Papier lag 65 Prozent über dem Schnitt der vorangegangenen drei Monate. Aber am 10. August, sechs Tage vor Ablauf der Frist, kontrollierte SAF erst 43 Prozent der Aktien. Offensichtlich spekulierte ein Großteil der Haldex-Aktionäre auf mehr als 66 SEK. Am 11.8. wurde SAF noch mit dem britischen »Kite Lake«-Fonds über den Erwerb eines Zehn-Prozent-Aktienanteils einig. Mit nunmehr 53,1 Prozent (25 Prozent erworbene eigene Aktien und 28,1 unwiderrufliche Zusagen) drohte der Deal zu platzen.

Der Chef der schwedischen Aktionärsvereinigung »Aktiespararna«, ­Joacim Olsson, appellierte am 15. August in der Wirtschaftszeitung Dagens Industri: »Neue Bedingungen bedeuten, dass die Aktionäre das Angebot für Haldex annehmen sollten.« Mit Erfolg. Drei Tage später verfügte SAF über 93,35 Prozent der Haldex-Papiere. Wenn die restlichen sieben Prozent nicht bis zum Monatsende aufspringen, sollen sie über ein »Squeeze Out«-Verfahren ausgeschlossen werden, um Haldex danach per »Delisting« von der NASDAQ zu nehmen. Die Kartellgenehmigungen in BRD, USA und Polen liegen vor.

In der Branche tobt ein erbitterter Konkurrenzkampf. Knorr-Bremse ist Weltmarktführer bei Lkw-Bremsen, gefolgt von Wabco und Haldex. SAF hatte 2016 zum ersten Mal versucht, Haldex zu kaufen und damals 45 Prozent mehr geboten (442 statt jetzt 304 Millionen Euro). Knorr bootete damals alle Bieter aus und kaufte für 53 Millionen Euro Haldex-Aktien, die jetzt für 28 Millionen an SAF abgegeben wurden. Die Übernahme durch Knorr wurde damals erwartungsgemäß von den Kartellbehörden verhindert. Haldex blieb allein und geriet ins Taumeln.

Heute liegen die Gesamtverbindlichkeiten bei 286 Millionen Euro, bei einem Eigenkapital von 153 Millionen. »Angesichts der zunehmenden Konzentration auf dem Lkw-Markt sind wir allein auf Dauer wohl zu klein«, erklärte die Führung im Frühjahr.

Haldex hat 2.000 Beschäftigte (Umsatz 450 Millionen Euro), SAF 3.500 (Umsatz 1,2 Milliarden). Die SAF-Nettoverschuldung lag zuletzt bei 237 Millionen Euro. 100 Millionen Schulden von Haldex und ein 300-Millionen-Übernahme-Brückenkredit kommen hinzu. An einer Kapitalerhöhung von 10 bis 15 Prozent führt für SAF laut Finanzportal Godmode Trader kein Weg vorbei. Der Haldex-Vorstand beschloss am 18. August in aller Eile eine außerordentliche, digitale Aktionärshauptversammlung am 14. September.

Der Haldex-Kauf soll ein Synergiepotential von mehr als zehn Millionen Euro im Jahr haben. Man hoffe, »globaler Champion für fahrwerks-/chassisbezogene Nutzfahrzeugsysteme« zu werden, teilten die Bessenbacher mit. Angesichts der Transformation der Branche hin zu Elektrifizierung und automatisiertem Fahren ist nicht auszuschließen, dass ein eher lahmer Konzern einen siechenden übernimmt.