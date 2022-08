Verkaufte Senioren

Ute Grabowsky/photothek/imago Nachdenklich: Ein Lebensabend mit neuem Eigentümer? Die Stadtverordneten entscheiden darüber

Behalten oder abstoßen, sanieren oder abreißen? Seit rund zehn Jahren ist das städtische Alten- und Altenpflegeheim im ostbrandenburgischen Eisenhüttenstadt ein kommunalpolitisches Dauerthema. Nun scheint eine Entscheidung kurz bevorzustehen. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung (SVV) haben seit einigen Tagen eine Beschlussvorlage auf dem Tisch – zur Veräußerung der Senioreneinrichtung an einen privaten Investor. Der ist gefunden. Verdi passt das nicht. Die Gewerkschaft spricht sich gegen eine Privatisierung aus. Und sie hat Gründe: »Profitorientierung und gute Versorgung sind gegensätzliche Ziele«, betonte Gisela Neunhöffer am Mittwoch gegenüber jW. Die Vizechefin des Fachbereichs Gesundheit und Soziale Dienste im Bezirk Berlin-Brandenburg befürchtet negative Auswirkungen für Bewohner und Beschäftigte. Zumal Mängel bei Wohnqualität, personeller Ausstattung, aber auch bei Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt in privaten Pflegeheimen größer seien als in gemeinnützigen.

Fraglich, ob die 32 Eisenhüttenstädter Verordneten darüber im Detail diskutiert haben. Am frühen Mittwoch abend sollten sie über die Vorlage, die jW einsehen konnte, befinden. In einer nichtöffentlichen Sondersitzung nach Redaktionsschluss dieser Zeitung. Der Entscheidungsdruck auf die Verordneten ist hoch. Schon im Mai 2019 hatten die Stadtoberen den »Aufruf zur Interessenbekundung am Bieterverfahren« für den Verkauf des Altenheims samt Grundstück veröffentlicht. Letztlich ist nach diversen Interessenten die »Führer-Gruppe« übriggeblieben, sagte Holger Wachsmann, SPD-Fraktionsvorsitzender, am Mittwoch zu jW.

Nur, warum überhaupt ein Verkauf? Weder die Pflegeheim-GmbH noch die Kommune könnten die notwendigen Investitionskosten aufbringen, so Wachsmann weiter. Die Stadtkasse sei klamm. Der Betrieb laufe seit Jahren nur mit mehrfach verlängerter, vorläufiger Genehmigung seitens der behördlichen Heimaufsicht. Die Einrichtung mit rund 110 Plätzen entspreche längst nicht mehr gültigen Standards, vor allem in Sachen Brandschutz. Und: »Die Alternative zum Verkauf ist die Schließung«, meinte Lars Ettmeier am Mittwoch im jW-Gespräch. Der Stadtverordnete der »Bürgervereinigung Fürstenberg (Oder)/Piraten« wollte deshalb für das »Trägerkonzept und Übernahmeangebot« des Investors »Führer«, das jW vorliegt, votieren. Demnach beabsichtigt das Unternehmen mittels »Share Deal« alle Geschäftsanteile des Heims einschließlich der Immobilie zu übernehmen. Kostenpunkt: ein Euro für das Grundstück, 25.600 Euro für 100 Prozent der Geschäftsanteile. Ein Spottpreis, auch wenn ein »Investitionsbedarf in Millionenhöhe« besteht.

Was bedeutet das für die Beschäftigten? Für die ändere sich »im Grunde nichts«, steht im Konzeptpapier. Die bisherigen tariflichen Bedingungen würden weitergelten. Zweifel bleiben. Falls die SVV dem Deal zustimmen sollte, würde der Betrieb in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der »Burchard Führer GmbH« überführt. Das Unternehmen operiert mit einseitigen »Arbeitsvertragsrichtlinien« und agitiert gegen einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag in der Pflegebranche, erklärte der zuständige Verdi-Sekretär Frank Ploß am Mittwoch gegenüber jW. »Mitbestimmungsfreundlich klingt anders.«

Es sei ein Irrglaube, ergänzte Verdi-Kollegin Neunhöffer, zu meinen, mit einem privaten Investor wäre das Kostenthema für die Stadt erledigt. Extraausgaben für Unternehmen würden in der Altenpflege oft auf die Bewohner umgelegt, »deren Eigenanteil steigt«. Viele der Heimplätze zahle bereits das örtliche Sozialamt. Die dürften dann teurer werden.

Wird der Deal mitten im Sommerloch noch platzen? Vielleicht mangels Verordneter, bemerkte Wachsmann von der SPD. 17 müssten vor Ort sein, sonst sei die SVV nicht beschlussfähig. Wie entscheidet er? »Ich bin im Urlaub.«