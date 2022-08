»Will man Tausenden das Gas abstellen?«

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa Krise für die breite Masse: Auch das Bauhandwerk bekommt die weiter steigenden Preise zu spüren

An diesem Sonntag wollen Handwerker in Dessau-Roßlau gegen die Russland-Sanktionen ­demons­trieren. Im Juni hatten Sie in einem offenen Brief »Krieg als Mittel der Politik« abgelehnt und Friedensverhandlungen gefordert. Gegenüber jW sprachen Sie damals von einer wachsenden Empörung. Wie groß ist sie mittlerweile?

Wir erhalten für unsere Forderungen nach wie vor sehr viel Zuspruch. Bereits vier Wochen später hat die Kreishandwerkerschaft Leipzig einen ähnlichen Obermeisterbrief an Bundeskanzler Scholz geschrieben. Auch sie forderte einen Stopp aller Sanktionen gegen Russland, die Aufnahme von diplomatischen Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges und die Überprüfung aller politischen Entscheidungen auf ihren Nutzen für die deutsche Bevölkerung. Es folgten offene Briefe der Kreishandwerkerschaften Harz-Bode, Zeulenroda und Halle-Saalkreis. Mit der Kundgebung am Sonntag wollen wir nun ein weiteres deutliches Zeichen setzen. Das ist schon deshalb wichtig, weil sich die Debatte hierzulande zusehends radikalisiert hat.

Haben Sie diese Radikalisierung persönlich zu spüren bekommen?

Das haben wir. Wenn wir Handwerker uns erlauben zu fragen, ob der Konflikt durch Waffenlieferungen an die Ukraine nicht beschleunigt wird, bekomme ich zu hören, ich sei ein »Putin-Freund« oder »Putin-Büttel«. Auf diesem Niveau lässt sich nicht diskutieren.

Von wem bekommen Sie solche Dinge zu hören?

Das steht etwa in Leserbriefen, die Lokalmedien genüsslich veröffentlichen. Kritik habe ich seitens der Presse auch dafür einstecken müssen, dass ich im Juni der marxistischen Zeitung junge Welt ein Interview gegeben habe – ohne auch nur ansatzweise auf das einzugehen, was ich dort inhaltlich gesagt habe. In meiner Wahrnehmung werden solche Stimmen aber zusehends leiser, dafür wird die Protestbewegung größer.

Viel wird derzeit über einen anstehenden »heißen Herbst« diskutiert. Die von Ihnen skizzierten Probleme betreffen einen Großteil der Bevölkerung, nicht nur das Handwerk. Haben Sie Kontakt zu potentiellen Bündnispartnern aufgenommen?

Wir konzentrieren uns auf unsere Forderungen – und lassen uns dabei auch nicht von irgendwelchen Impfgegnern oder Rechten vereinnahmen. Unsere Gesprächsbereitschaft haben wir schon vor einiger Zeit signalisiert. Aber bislang haben wir nichts von den etablierten Parteien gehört.

Man könnte sich ja vorstellen, dass Gewerkschaften oder Sozialverbände, die von Ihrem Protest hören, auf Sie zugehen.

Dem würden wir uns nicht verschließen. Wir können uns nur wundern, wie schwach diese Leute gegenwärtig aufgestellt sind.

Am 5. September rufen Vertreter der Partei Die Linke zu einer ersten Montagsdemonstration in Leipzig auf. Können Sie sich vorstellen, da mitzulaufen?

Nein. Wir haben mehrere Anfragen an prominente Leute der Linkspartei geschickt. Die blieben allesamt unbeantwortet. Anstatt uns Handwerker, uns Menschen von der Basis hier vor Ort zu unterstützen, ruft man lieber eine eigene Kundgebung aus und verbleibt in seiner Blase.

Sie fordern, dass Energie in diesem Land bezahlbar bleibt. Welche Auswirkungen der Preissteigerungen bekommen Sie und Ihre Kollegen schon jetzt zu spüren?

Im Metallhandwerk haben sich die Stahlpreise vervielfacht. Im Heizungs- und Sanitärhandwerk sehen wir wöchentliche Preissteigerungen. Manche Betriebe, besonders auch im Bauhandwerk, sind nicht mehr in der Lage, bei öffentlichen Ausschreibungen ein Angebot abzugeben – einfach weil die Zeitspanne zwischen Angebotsabgabe und dem möglichen Zuschlag so risikobehaftet ist. Angesichts der steigenden Preise muss ein Unternehmer dann Verlust machen.

Schon jetzt verlassen renommierte Firmen den Standort Deutschland. Uns kleinen Handwerksbetrieben stehen solche Möglichkeiten nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Wir schlagen uns mit ständig steigenden Rohstoff- und Energiepreisen und einer extremen Mangellage herum. Wir fragen uns: Will man Tausenden von Haushalten und Betrieben das Gas abstellen, wenn diese unter der Last der Kosten zusammenbrechen? Will man Millionen mit Mahnbescheiden traktieren?