Mit Maske in den Coronaherbst

Kay Nietfeld/dpa Maskenlos im Flieger nach Kanada: Wirtschaftsminister Robert Habeck im Airbus der Luftwaffe (21.8.2022)

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat sich von Kabinettskollegen, darunter Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), distanziert, die ohne Coronaschutzmasken an Bord einer Regierungsmaschine nach Kanada geflogen sind. Zwar sieht die Flugbereitschaft der Regierung anders als die zivile Luftfahrt keine Maskenpflicht vor, und alle Passagiere hatten negative PCR-Tests vorweisen müssen. Doch er empfehle der Bundesregierung, »dass wir überall die gleichen Regeln anwenden, die auch sonst gelten«, so der FDP-Politiker am Mittwoch in Berlin. Denn sonst entstehe das Gefühl, man mute den Bürgern etwas zu, was man sich selbst nicht zumuten wolle.

Zusammen mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellte der Justizminister an diesem Tag den vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 7. April 2023 vor. Er rechne mit einer »deutlichen Coronawelle im Herbst«, orakelte Lauterbach. Dennoch wolle die Bundesregierung ohne Lockdowns und Ausgangssperren durch den Winter kommen. Ziel sei es, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. So soll in Krankenhäusern und Pflegeheimen eine Masken- und Testpflicht gelten. Die Länder sollen weitere Vorgaben wie eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und in öffentlich zugänglichen Innenräumen anordnen können. Nicht mehr im Gesetzentwurf enthalten ist Lauterbachs viel kritisierter Vorschlag, die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen wie der Gastronomie für Personen entfallen zu lassen, deren letzte Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt.

Bundesweit gelten soll eine FFP2-Maskenpflicht im Fern- und Flugverkehr – derzeit reicht dort eine einfache medizinische Mund- und Nasenbedeckung. Schon die geltende Maskenpflicht sei vielen Flugpassagieren nur schwer vermittelbar, da sie in kaum einem anderen europäischen Land noch gelte, kritisierte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) diese Maßnahme als nicht verhältnismäßig.