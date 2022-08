»Rot ist der Frieden und die Zukunft«

Markus Heine/imago Kundgebung vor dem vom sowjetischen Künstler Lew Kerbel gestalteten Thälmann-Monument (Berlin, 23.8.2014)

Anlässlich des 78. Jahrestages der Ermordung des KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmanns am 18. August fanden in mehreren deutschen Städten Gedenkveranstaltungen für den Antifaschisten statt. Am Ort des auf Hitlers Befehl erfolgten feigen Mordes nach mehr als elf Jahren Einzelhaft, dem Krematorium im KZ Buchenwald, hatten die Thüringer VVN-BdA und die Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora eine Gedenkveranstaltung organisiert. Thomas Steinhäuser, Bevollmächtigter der IG Metall Suhl-Sonneberg, betonte dort am Donnerstag, dass Thälmann auch als Abgeordneter und KPD-Vorsitzender stets Arbeiter geblieben sei. An dessen frühzeitige Warnungen vor einem neuen Weltkrieg erinnernd kam der Gewerkschafter auf die gegenwärtige Situation zu sprechen. »Wem nützt dieser Krieg«, fragte Steinhäuser mit Blick auf die Ukraine. »Einer Machtelite und Imperialisten.« Waffenlieferungen an die Ukraine seien daher keine Lösung. Die ehemalige Archivarin der KZ-Gedenkstätte, Sabine Stein, erinnerte an eine geheime Gedenkfeier von Buchenwaldhäftlingen nach der Ermordung Thälmanns. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte ein schriftliches Grußwort verfasst, in dem er zwar betonte, es gelte, Thälmann als Opfer der Nazis zu gedenken. Doch gleichzeitig bezichtigte Ramelow den KPD-Vorsitzenden der fehlenden Distanz zu Stalin.

Vor dem Thälmann-Monument im Prenzlauer Berg Berlin, für dessen Abriss sich zuletzt die örtliche CDU stark gemacht hatte, sowie an der Stelle der bereits abgerissenen Gedenkstätte im brandenburgischen Ziegenhals fanden am Wochenende zwei Kundgebungen des Freundeskreises Ernst Thälmann e. V. Berlin-Ziegenhals statt. An beiden Orten beteiligten sich nach Angaben des Freundeskreisvorsitzenden Max Renkl gegenüber jW jeweils rund 120 Personen. Vertreten waren insbesondere kommunistische Verbände wie DKP und SDAJ, Kommunistische Organisation (KO), KPD, FDJ und MLPD.

Die zentrale Ansprache hielt auf beiden Versammlungen Georges Gastaud, Leitungsmitglied des Pole De Renaissance Communiste en France (PRCF) sowie Sekretär des aus dem Solidaritätskomitee für Erich Honecker hervorgegangenen Internationalen Komitees für Klassensolidarität. Aus der Konterrevolution von 1988 bis ’91 seien die die »zwei Monster« der auf der weltweiten Hegemonie Washingtons basierenden neoliberalen Globalisierung sowie des vom deutschen Imperialismus gesteuerten europäischen Imperiums hervorgegangen. Doch schon morgen könnten nicht nur in Russland und China, sondern in Südafrika, Brasilien und Indien antihegemoniale in antiimperialistische Kämpfe umschlagen und schließlich zu revolutionären Aufständen einer neuen Generation für den Sozialismus werden, zeigte sich der Franzose optimistisch. Gegen die deutsch-französische imperialistische Achse gelte es heute die »rote und antifaschistische Achse der beiden T« zu setzen, beschwor Gastaud das Erbe Thälmanns und des Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Frankreichs, Maurice Thorez, die Anfang der 30er Jahre angesichs der Kriegsgefahr gemeinsam an die Klassensolidarität der Arbeiter beider Länder appelliert hatten. »Rot ist der Frieden und rot die Zukunft!«, mit diesen Worten endete die Ansprache.

Auch vor der Gedenkstätte Ernst Thälmann in dessen ehemaligem Hamburger Wohnhaus, vor dem Thälmann-Gedenkstein im thüringischen Ellrich sowie in Leipzig wurde an den Arbeiterführer erinnert. Vor einer Gedenktafel auf dem auf Antrag der Grünen von 2011 in Volkmarsdorfer Markt umbenannten Ernst-Thälmann-Platz in Leipzig trafen dabei ältere DKP-Mitglieder bei ihrer Kranzniederlegung laut RT DE »zufällig« auf eine Kundgebung Dutzender junger Kommunisten der »Roten Wende« und »Revolutionären Frauen Leipzig«. Als ein Jungkommunist auf der Trompete »Thälmann ist niemals gefallen« und die »Internationale« spielte, hätten die älteren Genossen sich »nach anfänglichen Berührungsängsten« dem Gesang angeschlossen.