Nachschlag: Erinnerung, sprich!

Ian Routledge/ZDF Warum war er hier bei den »Steinmännern«? Der Fremde (Jamie Dornan) erinnert sich nicht.

Scheiße. Da fährst du mit halbwegs guter Laune durchs australische Outback, und dann taucht ausgerechnet dort, wo es normalerweise kaum mehr gibt als Sonne, Sand und giftige Viecher, ein monströs fetter Truck in deinem Rückspiegel auf. Ist der verrückt geworden?! Nee: Er will dich zerquetschen wie eine Fliege. Und schafft das auch fast. Im Krankenhaus wachst du auf, aber wer du bist, weißt du nicht mehr. Alles weg.

So geht sie los, die spannende Serie »The Tourist« (ZDF/BBC/HBO). Mit einer Referenz an Steven Spielbergs Klassiker »Duell« und einem so verzweifelten wie spröde-knuffigen Jamie Dornan in der männlichen Hauptrolle. Schon klar, dass der Mann kein dahergelaufener Tourist ist. Kann man als Zuschauer mitpuzzeln wie in Christopher Nolans Gedächtnisthriller »Memento«. Und sich über psychopathische Killer, schwer verschrobene oder scheinbar naive Landeier (Danielle Macdonald als Dorfpolizistin Helen) freuen. »Fargo« der Brüder Coen ist nicht weit. Und der Dreh der zweiten Staffel sicher. (msa)