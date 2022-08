Willfährige Kriegsdienstleister

Vit Simanek/CTK Photo/imago Im Takt der Kriegstrommeln: Auftritt der ukrainischen Band »Brunettes Shoot Blondes« in Prag (21.8.2022)

Der Kanonendonner des ­Ukraine-Krieges wird nicht nur von einem ohrenbetäubenden konformistischen Schweigen der Musen begleitet. Viele Künstler verstärken ihn mit »Westliche-Werte«-Sirenengeheul und Chorälen in Moralin-Moll für den Endsieg über »das Böse«. »Slawa Ukrajini!« – seit Ende Februar tönt von deutschen Bühnen, selbst von sich als Linke wähnenden Literaten, Musikern, Schauspielern, der Schlachtruf der ukrainischen Nationalisten und Faschisten.

Zurichtung der Musen

Am Sonnabend wird die M&R-Redaktion im Rahmen des UZ-Pressefests auf einem Künstlerpodium mit Dieter Klemm von der Politrockband Floh de Cologne, dem Musiker Hans-Eckardt Wenzel und der Theatermacherin Helma Fries über die Zurichtung der Musen zu willfährigen Kriegsdienstleistern reden – aber auch über eine zeitgemäße Ästhetik des Friedens als Antwort darauf diskutieren.

»Die Reaktion marschiert mit ruhig festem Tritt in die Vergangenheit«, heißt es in der 1974 veröffentlichten »Mumien-Kantate« von Floh de ­Cologne über den faschistischen Putsch in Chile, der ein Jahr vorher von den USA angezettelt worden war: Sie »werden’s lohnen mit der gleichen Dollar-Hilfe wie früher, mit der gleichen Militärhilfe, mit der gleichen Korruption«, und zwar »im Namen der Freiheit oder irgendeiner anderen Lüge«. Dieses Szenario ist erschütternd aktuell – mit dem großen Unterschied, dass dem imperialistischen Westen damals ein sozialistischer Systemkonkurrent und eine starke internationalistische Linke gegenüberstanden. Diese hatte eine breite Antikriegsfront von kritischen Künstlern hervorgebracht, die Walter Benjamins Forderung nach der »Politisierung der Kunst« als Akt des Widerstands gegen die Ästhetisierung von Krieg und Faschismus Praxis werden lassen wollten.

»Uns haben damals die scheinheiligen Berichte über den Vietnamkrieg und die Pinochet-Diktatur dazu bewogen, unseren Standpunkt in eine künstlerische Form zu gießen und auf die Bühne zu bringen«, erklärte Dieter Klemm, ehemaliger Perkussionist und Manager von Floh de Cologne, im Gespräch mit jW. Das Künstlerkollektiv hatte sich 1966 zunächst als Studentenkabarett gegründet und feierte bis zu seiner Auflösung 1983 mit Werken wie der »Geyer-Symphonie« – komponiert anlässlich des Begräbnisses des deutschen Rüstungsunternehmers Friedrich Flick – riesige Erfolge vor großem Publikum, auch aus der Arbeiterschaft. Klemm vermisst heute bei vielen Linken eine klare friedenspolitische Haltung zum Ukraine-Krieg, »ohne das Wort ›eigentlich‹«.

Ähnlich geht es Hans-Eckardt Wenzel. Der Sänger, Liedermacher und Schriftsteller ist vor allem von der permanenten Bombenstimmungsmache genervt: »Wir erleben ein propagandistisches Trommelfeuer von Ideologen, die uns kriegsreif schießen wollen«, sagte er jüngst im jW-Interview. Wenzel revanchiert sich mit zuweilen sehr lustigen Liedern wie »Ich bin ein sturer Pazifist«, das er jüngst veröffentlichte. Bereits 2008 hatte er in seinem Song »Am Lagerfeuer« mit beißender Ironie die kriegsgrüne Doppelmoral ideologisch aufgespießt: »Und sie beteten stur die Morallitanei, Hitler, Auschwitz, Europa, Pflicht-Barbarei«, sang er und stellte rechtsopportunistische Ex-68er-Revoluzzer bloß, deren Nachkommen längst »lieber Hakenkreuze tragen«.

Eine Art Fahnenflucht

Im Theater sei heute eine Tendenz zur »Kapitulation vor dem Geist von Hollywood, ein Ausklammern der wichtigsten politischen Fragen in der Produktion von Kunst« als »eine Art Fahnenflucht vor der großen Auseinandersetzung ums Überleben der Menschheit« zu beobachten, meint Helma Fries, Schauspielerin, Mitgründerin und künstlerische Koleiterin der Berliner Compagnie, die 1981 ins Leben gerufen worden war – »eine Reaktion auf die Nachrüstung«, wie sie erklärt. Seitdem hat die freie politische Theatergruppe in ihrem Werkraum in der Muskauer Straße in Berlin-Kreuzberg mehr als 30 Eigenproduktionen inszeniert und mehrere tausend Gastspiele gegeben. In dem Stück »Das Bild vom Feind« von 2016 wurde der »geheimnisvolle Gleichklang« der Darstellung des Euromaidans in den deutschen Medien beleuchtet. Fries kritisiert die Entpolitisierung des Theaters und plädiert für eine radikale Umkehr: »Anstatt der x-ten Variante von Beziehungsstress von Paaren müssten Krieg, sein Schrecken, seine Ursachen und heutige Formen von Imperialismus thematisiert werden.«