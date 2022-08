Eisstreit vor Gericht

Youssef AbuxWatfa/ZUMA Wire/imago Kein Ben & Jerry’s für Kolonisten: Protest gegen israelische Besatzungspolitik (Gaza, 29.7.2021)

Das Ergebnis war mit Spannung erwartet worden, am Montag (Ortszeit) wurde es nun verkündet: Ben & Jerry’s hat die erste Runde im Rechtsstreit gegen seinen Mutterkonzern Unilever verloren. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Der US-amerikanische Eiscremehersteller wollte Unilever mit einer einstweiligen Verfügung dazu zwingen, den kürzlich erfolgten vollständigen Verkauf des israelischen Franchise an den Geschäftsmann Avi Zinger rückgängig zu machen.

Zinger will das beliebte Speiseeis auf der Westbank und in Ostjerusalem weiter vertreiben – gegen den Willen von Ben & Jerry's, das den Vertrieb dort aus Protest gegen die seit 1967 andauernde, israelische Besetzung und die in dieser Zeit völkerrechtswidrig errichteten, jüdischen Siedlungen Ende des Jahres beenden wollte. Der Vertrieb der Eiscreme auf der Westbank laufe den Werten der Marke entgegen, hieß es von seiten Ben & Jerry’s. Weil Zinger das Design nur unwesentlich verändern will, sei eine Verwechselung mit dem Original vorprogrammiert.

Außerdem verstoße der vom Mutterkonzern Unilever im Juli eigenmächtig durchgezogene Verkauf an Zinger gegen eine Abmachung mit Ben & Jerry’s aus dem Jahr 2000, so der Vorwurf. Damals hatten die jüdischen Gründer und Namensgeber des Eisherstellers, Ben Cohen und Jerry Greenfield, ihre Firma für geschätzt 326 Millionen US-Dollar an Unilever verkauft. In dem Vertrag hatte Unilever aber Ben & Jerry’s einen eigenen Geschäftsvorstand mit weitreichender Autonomie hinsichtlich der »sozialen Mission« zugesichert. Der Mutterkonzern behielt sich das letzte Wort bei finanziellen und operativen Entscheidungen vor.

Das Bezirksgericht in Manhattan sah nun durch den Verkauf des israelischen Franchise an Avi Zinger keinen nicht wieder gutzumachenden Schaden für die Marke Ben & Jerry’s. Diese Annahme sei »zu spekulativ«, zitierte AP am Montag das Gericht. »Die in Israel und im Westjordanland verkauften Produkte werden keine englischen Markenzeichen verwenden, sondern neue hebräische und arabische »Ben & Jerry’s«-Markenzeichen tragen. Somit werden sich die in Israel und im Westjordanland verkauften Produkte von anderen »Ben & Jerry’s«-Produkten unterscheiden, was die Möglichkeit einer Rufschädigung mindert, wenn nicht gar ausschließt.« Ob Ben & Jerry’s den Rechtsstreit fortführen wird, war am Mittwoch noch nicht bekannt.

Seit einigen Jahren reißen sich multinationale Konzerne um kleinere Unternehmen, die den Ruf haben, sozial, umweltfreundlich oder antirassistisch zu sein. Sie wittern ein gutes Geschäft, weil sie wissen: Die Kundinnen und Kunden honorieren das mehr als früher. Wer von ihnen weiß schon, dass Ben & Jerry’s seit 20 Jahren zu Unilever gehört?

Der Rechtsstreit zwischen dem Eiscremehersteller und Unilever zeigt eindrucksvoll, dass es für kleinere Unternehmen, die sich vollständig an einen Weltkonzern verkaufen, auf Dauer fast unmöglich ist, die eigene Identität zu bewahren. Für Multis sind sie nichts anderes als ein Mittel zum Zweck, nämlich so viel Geld wie möglich zu verdienen. Dieses Ziel sah Unilever offenbar durch den Boykott der jüdischen Siedlungen auf der Westbank gefährdet. Insbesondere nachdem in den USA und Israel der Vorwurf immer lauter geworden ist, Ben & Jerry’s sei antisemitisch, und einige Bundesstaaten mit drastischen Geldstrafen gedroht haben.