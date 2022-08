FDP will Aktienrente noch 2022

Augsburg. Die FDP will noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf für die im Koalitionsvertrag vereinbarte staatliche Aktienrente vorlegen. »Das Ziel muss es sein, die Aktienrente noch dieses Jahr auf den Weg zu bringen«, sagte FDP-Fraktionsgeschäftsführer Stephan Thomae der Augsburger Allgemeinen (Dienstagausgabe). »Um in einer alternden Gesellschaft die Renten zukunftssicher, stabil und generationengerecht zu gestalten, brauchen wir einen Ausbau der kapitalgedeckten Altersvorsorge.« Thomae nannte den Ansatz, bei der Rente auf den Kapitalmarkt zu setzen, »perfekt«. Laut Koalitionsvertrag sollen zunächst zehn Milliarden Euro für die Rentenversicherung »global« angelegt werden. (AFP/jW)