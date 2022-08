Mann durch Polizeischuss lebensgefährlich verletzt

Bergisch Gladbach. In Bergisch Gladbach ist ein Mann von einer Polizistin durch einen Schuss in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Ermittler am Dienstag berichteten, hatten Anwohner die Polizei gerufen, weil der Mann Flaschen vom Balkon auf Autos und Passanten geworfen haben soll. Aus unmittelbarer Nähe soll der 29jährige »mit mehreren Messern in den Händen die Polizisten attackiert haben«, hieß es. Eine Polizistin habe zu ihrem eigenen Schutz einmal geschossen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln mit. Auch in Berlin ist am Dienstag laut RBB-Informationen ein Mann durch Polizeischüsse schwer verletzt worden.(dpa/jW)