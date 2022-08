AfD kündigt größere Aufmärsche für Herbst an

Berlin. Die AfD plant für den kommenden Monat größere Aufmärsche gegen die Bundesregierung. Am 8. September wolle sie eine Großkundgebung unter dem Motto »Unser Land zuerst« in Berlin organisieren, sagte Bundessprecher Tino Chrupalla am Dienstag in Berlin. Kernforderungen der Kampagne seien ein Ende der Sanktionen gegen Russland und der Kampf gegen die Inflation. Es werde einen »heißen Herbst« geben, sagte der AfD-Chef. Seine Partei werde danach weitere Kundgebungen organisieren und dabei auch den Schulterschluss mit Initiativen außerhalb der AfD suchen, sagte Chrupalla. Bis zum Winter rechne er mit Zehntausenden Teilnehmenden. (AFP/jW)