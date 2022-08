Lawrow: »Keine Gnade« für Mörder Duginas

Moskau. Nach dem tödlichen Anschlag auf die Journalistin Darja Dugina hat Moskau angekündigt, dass es »keine Gnade« für »Drahtzieher, Auftraggeber und Täter« geben werde. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sprach am Dienstag in Moskau laut der russischen Nachrichtenagentur TASS von einem »barbarischen Verbrechen« gegen Dugina. Er hoffe, dass »die Ermittlungen bald abgeschlossen werden«. Dugina war am Samstag abend auf einer Landstraße bei Moskau getötet worden, nachdem ein Sprengsatz an ihrem Auto explodiert war. Russlands Inlandsgeheimdienst FSB erklärte am Montag, dass der Mord bereits aufgeklärt sei. Geplant worden sei die Tat vom ukrainischen Geheimdienst, ausgeführt wurde sie von der ukrainischen Staatsbürgerin Natalia Wowk, die sich im Anschluss nach Estland abgesetzt habe. (AFP/jW)