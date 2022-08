Kriegsziel Krim

Edgar Su/REUTERS Das ukrainische »Krim«-Bataillon an einem Checkpoint in Kiew (28.5.2022)

Am Vorabend des ukrainischen Unabhängigkeitstages hat Präsident Wolodimir Selenskij politische Unterstützung für seine Absicht eingesammelt, die Krim notfalls auch militärisch zurückzuerobern. Bei einer Videokonferenz am Dienstag, an der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der polnische Staatschef Andrzej Duda teilnahmen, fehlte es nicht an Worten politischen Rückhalts für die Ukraine. So sagte Scholz auf dem »Krimplattform« genannten Onlinegipfel: »Wir müssen es klarmachen, die Staatengemeinschaft wird die illegale, imperialistische Annexion von ukrainischem Territorium niemals akzeptieren.« Die Partner der Ukraine seien vereint wie nie. »Ich kann Ihnen versichern: Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine, solange die Ukraine unsere Unterstützung braucht.«

Für die praktische Seite der »Unterstützung des ukrainischen Anspruchs auf die Krim« fühlen sich insbesondere die USA zuständig. Die US-Tageszeitung Politico berichtete am Dienstag online, die jüngsten Explosionen auf russischen Einrichtungen in der Krim seien wahrscheinlich nicht durch ukrainische Partisanen verursacht worden, sondern durch den Einsatz weitreichender US-Raketen, deren Lieferungen offiziell nicht bekanntgegeben worden seien. Das Blatt beruft sich auf ehemalige US-Geheimdienstler, die mit den Vorgängen vertraut seien. Ein Pentagonsprecher hatte letzte Woche eingeräumt, dass Washington Kiew mehr und andere Waffen geliefert hätten als nach außen mitgeteilt. Insbesondere gehe es, so Politico, um US-Antiradarraketen des Typs »HARM« und andere weitreichende Waffen.

Wie die Zeitung schreibt, soll Präsident Joseph Bidens Sicherheitsberater Jacob Sullivan vor den Lieferungen gewarnt haben, weil sie die Gefahr schüfen, dass die USA entgegen ihren bisherigen öffentlichen Aussagen in der Ukraine direkte Kriegspartei würden. Andere US-Militärs hätten dagegen argumentiert, es sei für Washington gar nicht schlecht, wenn Russland im ungewissen gelassen werde, was und wieviel Kiew zur Verfügung gestellt werde.

Die Eskalationsgefahr dieser Entwicklung wird indirekt auch aus den bemühten russischen Erklärungsversuchen der Explosionen deutlich: Es sei gegen Brandschutzrichtlinien verstoßen worden und dergleichen. Solche Verharmlosungen haben vor allem ein Ziel: zu verhindern, dass eine Dynamik in Gang kommt, in der Russland früher oder später gezwungen wäre, auch direkt gegen US-Instrukteure und -Zielplaner in der Ukraine vorzugehen. Das könnte der Casus zum großen Krieg werden.

Bei den Angriffen in den vergangenen Tagen waren Militärflugplätze im Raum Sewastopol sowie Munitionslager getroffen worden. Die Angriffe hatten Panik unter den russischen Urlaubern auf der Krim ausgelöst. Westliche Zielgruppenmedien für die Krimbevölkerung berichteten von gigantischen Staus vor der 2018 eingeweihten Brücke über die Meerenge von Kertsch in Richtung Festland. In Kiew wurden diese Meldungen mit den Worten kommentiert, immer mehr Russen sähen inzwischen erfreulicherweise ein, dass »die Krim kein geeigneter Urlaubsort« sei. Angriffe auf die Brücke haben sich ukrainische Militärs ausdrücklich vorbehalten – vorausgesetzt, sie hätten die weitreichenden Waffen dafür. Es sieht danach aus, dass dies inzwischen der Fall ist.