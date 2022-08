Auf dem Sprinterzug

Sirotti/IMAGO Explosives Finale: Massensprint in Breda (21.8.2022)

Das niederländische Wochenende der Spanien-Rundfahrt ist vorüber. Bekanntlich hat es sich inzwischen eingebürgert, große Landesrundfahrten im Ausland zu beginnen. Die 77. Ausgabe der Vuelta a España macht da keine Ausnahme. Gestartet wurde am Freitag in Utrecht mit einem gut 23 Kilometer langen Teamzeitfahren. Das Team Jumbo-Visma wurde seiner Favoritenrolle voll gerecht. Mannschaftskapitän und Titelverteidiger Primoz Roglic konnte mit seinen Teamkollegen der direkten Konkurrenz gleich zum Auftakt einen ersten Dämpfer versetzen.

Die beiden anderen Favoriten, der Ecuadorianer Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) und der Niederländer Remco Evenepoel (Quickstep-Alpha-Vinyl), konnten den Schaden mit 13 beziehungsweise 14 Sekunden Rückstand einigermaßen im Rahmen halten. Der Brite Simon Yates (Bike-Exchange-Jayco) hingegen handelte sich bereits 31 Sekunden Rückstand ein, den diesjährigen Giro-Sieger vom Team Bora-Hansgrohe, Jai Hindley, trennen 41 Sekunden vom dreimaligen Vuelta-Sieger Roglic.

Die beiden folgenden Flachstrecken gestalteten sich am Sonnabend und Sonntag wenig abwechslungsreich. Klassische Sprinteretappen, die wieder einmal nachhaltig ermüdeten. Das Peloton rollt ewig dröge dahin, um im Finale zu explodieren. Es ist immer wieder faszinierend zu beobachten, wie die Sprintspezialisten von ihren Mannschaftskameraden auf die Zielgerade geleitet werden. Diese sogenannten Sprinterzüge gehören heutzutage zur unbedingten Voraussetzung, um einen Massensprint erfolgreich absolvieren zu können.

Mit Abstand am besten klappte das bei Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), er feierte zwei überraschende Tagessiege in Folge. Vor allem auf der dritten Etappe zeigte er seine aktuelle Ausnahmestellung. Am Sonntag ließ der 31jährige Ire auf den gut 195 Kilometern rund um Breda nach erneut mustergültiger Vorarbeit von Danny van Poppel und einem tollen Massensprint dem Dänen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) keine Chance. Schon am Vortag blieb dem Weltmeister von 2019 nur Platz zwei. Folgerichtig trägt Bennett nun das grüne Trikot des Punktbesten. Damit widerlegt er seine Kritiker, die seine Zeit vorüber meinten. Denn besonders erfolgreich war der frühere Seriensieger in den letzten eineinhalb Jahren nicht mehr.

Eine charmante Geste zeigte das spanische Team Movistar. Bekanntlich steht die Vuelta 2022 im Zeichen der Abschiedstour seines Kapitäns und Radsportikone Alejandro Valverde. Zum Saisonende wird er seine beispiellose Karriere beenden. Seine achtköpfige Equipe tritt ihm zu Ehren in eigens für die Vuelta entworfenen Trikots an. Die sonst traditionell dunkelblauen Trikots sind nun weiß mit einigen horizontalen Streifen. Auf der Rückseite werden neben Valverdes Signatur dessen größte Siege aufgelistet, unter anderem der Weltmeistertitel 2018 sowie seine vier Triumphe beim legendären Radsportmonument Lüttich–Bastogne–Lüttich. Das neue Trikot sei »ein Abschied und eine Hommage auf spanischen Straßen an den vielseitigsten und charismatischsten Fahrer, den unser Land gekannt hat«, kommentiert Movistar. Zu einem denkwürdigen Abschied gehört irgendwie auch ein Etappensieg. Am Dienstag beginnt die Vuelta mit der ersten baskischen Etappe von Vitoria-Gasteiz nach Laguardia erst so richtig.