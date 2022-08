GEW fordert begrenzten Ganztagsbetrieb

Bremen. Die Sprecherin der Bremer GEW, Barbara Schüll, fordert die Bildungsbehörde zum Schuljahresbeginn auf, den Ganztagsbetrieb an Schulen vorläufig zu begrenzen. »Wir haben Schulstandorte, die durch den eklatanten Fachkräftemangel und die erhöhten Anmeldungen von Kindern und Jugendlichen so stark gefordert sind, dass die Entlastung dringend notwendig ist«, erklärte Schüll am Freitag. »Die Lehrkräfte reduzieren ihre Unterrichtsverpflichtung, um dem täglichen Druck standzuhalten«, ergänzte Corinna Genzmer, GEW-Stadtverbandssprecherin. Sie fehlten somit als Fachkräfte. Auch nicht unterrichtende Pädagoginnen und Pädagogen fielen vermehrt durch Langzeiterkrankungen aus, sagte Schüll. Damit Unterricht für alle gesichert erteilt werden könne, sei es sinnvoll, erst einmal den Ganztagsbetrieb auszusetzen und dringend benötigte Kräfte zu schulen und zu qualifizieren. (jW)