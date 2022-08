Wer mag schon Wien?

Glenn Loney/Everett Collection/imago Ein großer Städtebeschimpfer: Thomas Bernhard

Thomas Bernhard liebte es, Städte zu verunglimpfen. »Ich gehöre zu den Menschen, die im Grunde keinen Ort auf der Welt aushalten«, erklärte er in »Wittgensteins Neffe«. Und urteilte zum Beispiel über die antike Perle an der Mosel: »Man geht nicht ungestraft nach Trier / man geht nach Trier und macht sich lächerlich.« Über Salzburg, Augsburg, Regensburg und Würzburg schrieb Bernhard: »Ich hasse sie alle, weil in ihnen jahrhundertelang der Stumpfsinn warmgestellt ist.« Diese und andere Herabwürdigungen hat Suhrkamp-Lektor Raimund Fellinger 2016 in den Werken Bernhards aufgespürt und in dem Bändchen »Städtebeschimpfungen« zusammengestellt. Im Jahr darauf wurde die Kompilation vom Hessischen, Bayerischen und Österreichischen Rundfunk vertont, Peter Simonischek durfte die Injurien vortragen und Michael König die Reaktionen der Zeitgenossen wiedergeben. Ö 1 bringt am Sonntag um 16 Uhr Bernhards schönste Beschimpfungen österreichischer Kommunen wie Graz (»… muss niemand gewesen sein«), Altaussee (»… habe ich immer gehasst«) und natürlich Wien: »… eine einzige stumpfsinnige Niederträchtigkeit!«

Sonst in dieser Woche im Radio: Kafka. Rebekka David hat in Kooperation mit der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Kafkas Erzählung »Der Bau« auf heutige Befindlichkeiten und Wünsche übertragen (DLF 2018, Di., 20.10 Uhr). Sechs Pechvögel haben bei der Tombola eines Radiosenders eine Radtour durch den Strausberger Forst gewonnen, kurven direkt in die Kata­strophe, und der Volontär schneidet alles mit. Zu hören in »Endstation deutsche Sehnsucht« am Freitag abend. Die erst 24jährige Leonie Jenning übernahm bei ihrem Hörspieldebüt Text, Regie und Produktion (Fr., 21.05 Uhr, Bayern 2). In der Alten Mälzerei in Eisenach ist das Internationale Archiv für Jazz und populäre Musik beheimatet, entstanden auf Initiative des früheren Radio-DDR- II-Mitarbeiters Reinhard Lorenz. Die Deutschlandradios lassen am Wochenende in einer »Langen Nacht« Stimmen aus diesem Archiv erklingen: »Every Day I Have the Blues« (Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur, 23.05 Uhr, DLF). »Dem Kind den Indianer austreiben« ist die Reportage von Peter Mücke am Samstag nachmittag überschrieben. Es geht um die kanadischen Internate, in denen über einhundert Jahre lang Kinder aus Ureinwohner-Familien gequält und vernachlässigt worden sind (Sa., 17.30 Uhr, SR 2). Für den Opernabend am Samstag hat Ö 1 Verdis »Aida« im Angebot, den Mitschnitt der Aufführung von den Salzburger Festspielen am 12. August mit Alain Altinoglu am Pult (Sa., 19.30 Uhr).

Langweilig? Wie wäre es damit: Die ARD-Kulturradios haben eine »Sensation« vom Glyndebourne Opera Festival angekündigt, die Oper »The Wreckers« der wiederentdeckten englischen Komponistin Ethel Smyth, mit dem London Philharmonic Orchestra unter Leitung von Robin Ticciati (Sa., 20 Uhr). Das »Studio LCB« lädt zur »Lesung Jan Faktor«, mit Auszügen aus dessen neuem Roman »Trottel«, der anschließt an »Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag« von 2010 (Sa., 20.05 Uhr, DLF und So., 0.05 Uhr, DLF Kultur). »Kakadu« gibt am Sonntag morgen Biologieunterricht und beantwortet die Frage »Wie entsteht ein Gummibärchen?« (So., 7.30 Uhr, DLF Kultur) Und schließlich streift ab Montag der Ganove Said Muhran durch das aufgewühlte Kairo nach der Revolution von 1952 und sucht Vergeltung. Ernst-August Schepmann liest in zehn Teilen aus dem Roman »Der Dieb und die Hunde« von Nagib Machfus, täglich in allen ARD-Kulturradios zu den für Lesungen üblichen Sendezeiten (HR 1989).