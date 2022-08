»Es gibt starken reaktionären Widerstand«

Cristobal Basaure Araya/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Demonstrationen für und gegen die neue Verfassung in Valparaiso (19.8.2022)

Sie waren in Deutschland, um über die neue Verfassung Chiles zu informieren. Warum?

Der Prozess, in dem wir unsere hoffentlich künftige Verfassung geschrieben haben, ist vor kurzem beendet worden. Die Verfassung ist aus den sozialen Bewegungen heraus entstanden, aus den Protesten. Wir wollen das neoliberale Modell überwinden, das zur Zeit mit der alten Verfassung der Diktatur immer noch verankert ist. Ich war in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, um dort zu informieren, wie wir diese Verfassung geschrieben haben und was für Fortschritte in dem neuen Text enthalten sind. Am 4. September werden die Menschen darüber abstimmen.

Welche sind die wichtigsten Änderungen?

Zum einem werden soziale Rechte etabliert. In der jetzigen Verfassung wird dem Staat nur eine untergeordnete Rolle in wichtigen Bereichen wie Gesundheit, Wohnen oder Bildung zugesprochen. Deshalb wird eine neue Logik eingeführt, indem der Staat verpflichtet wird, diese fundamentale Rechte zu garantieren. Es ist außerdem eine ökologische Verfassung, die im Kontext der Klimakrise geschrieben wurde. Deswegen erkennt sie die Wichtigkeit der Verbindung zwischen Mensch und Natur an und schlägt ein neuen Modell vor, um gegen die Wasserknappheit vorzugehen, indem das Wasser »entprivatisiert« wird. Die geltende Verfassung von 1980 sieht noch Eigentumsrechte bei Wasser vor. Zudem wird in der neuen Verfassung eine »paritätische Demokratie« verkündet. Das bedeutet in der Praxis, dass in Behörden mindestens 50 Prozent der Arbeitsplätze von Frauen eingenommen werden müssen. Das Recht auf Pflege wird auch garantiert. Sexuelle und reproduktive Rechte sind ebenfalls enthalten, wie die auf Abtreibung und sexuelle Bildung in Schulen. Der Staat soll auch dezentralisiert werden.

Wie konnte das Volk an der Schaffung der Verfassung mitwirken?

Es beteiligte sich in zwei Formen. Es gab eine verfassunggebende Versammlung, die gewählt wurde. Gruppen, Organisationen oder Bewegungen konnten Vorschläge einreichen, und wenn sie genügend Stimmen auf der Webseite hatten, wurden sie in die Debatte aufgenommen. Viele der Normen stammen aus solche Volksinitiativen.

Was sind die nächsten Schritte?

Es ist ein bindendes Referendum. Wenn es angenommen wird, wird die Verfassung umgehend in Kraft gesetzt.

Welche Risiken gibt es, dass die neue Verfassung nicht durchkommt?

Die Rechten und die Ultrarechten führen eine große Kampagne gegen die Verfassung. Sie nutzen dabei Fake News und manipulieren absichtlich die Information. Die Angst und das Misstrauen sind gewachsen. Wir müssen nun die Menschen informieren.

Wie war die Stimmung im Land während der Arbeit der verfassunggebenden Versammlung?

Da die Verfassung eine Neuverteilung der Eigentumsrechte des Wassers und des Territoriums vorsieht und die Konservativen und die Faschisten das nicht wollen, gab es die ganze Zeit starken reaktionären Widerstand. Der verfügt über umfangreiche Mittel und hat das Ziel, die Realisierung dieser Fortschritte zu verhindern.

Welche Herausforderungen stehen vor Chile, wenn der Neoliberalismus überwunden wird?

Die Veränderungsprozesse bei uns hängen mit denen in Kolumbien sowie in anderen lateinamerikanischen Ländern zusammen, in denen die politische Linke für eine Transformation arbeitet. Unsere neue Verfassung steht auch für die Integration in Lateinamerika. Wir wissen, dass das, was wir vorhaben, dem Kapital in die Quere kommt und rechnen deshalb auch mit Druck auf internationaler Ebene.

Wie wird Chile zehn Jahre nach der Annahme der neuen Verfassung aussehen?

Wir glauben, dass es ein viel gerechteres Land sein wird, demokratischer, in dem die Rechte der Frauen respektiert werden und in dem ein neues Verhältnis zur Natur entstehen wird. Wir werden viele Rechte zurückerobern. Aber wir brauchen auch die internationale Unterstützung.