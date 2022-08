USA und Südkorea im Manöver

AP Photo/Ahn Young-joon, File Proteste gegen das Manöver der USA und Südkoreas am 4. August 2022 in Seoul

Washington schürt weiter die Spannungen im südostasiatischen Raum: Die Streitkräfte Südkoreas und der USA haben am Montag das elftägige Manöver »Ulchi Freedom Shield« (UFS) begonnen, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul mitteilte. Es ist die größte gemeinsame Militärübung seit fünf Jahren. Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) bezeichnete das Manöver wiederholt als »Generalprobe für eine Invasion im Norden«.

Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, hieß es aus dem südkoreanischen Verteidigungsministerium, die Einheiten würden unter anderem den Einsatz von Drohnen zur Überwachung üben. Zudem würde eine Reihe neuer Entwicklungen in der Kriegführung geprobt, die sich im Zuge des Russland-Ukraine-Konflikts ergeben hätten. Wegen der Pandemie und einer diplomatischen Annäherung an die DVRK waren die jährlich stattfindenden Manöver zuletzt entweder ausgesetzt worden oder auf Computersimulationen reduziert worden.

In Seoul forderten unterdessen Friedensaktivisten am Montag laut Xinhua den Stopp der Übungen. Die Organisation »Solidarity for Peace and Reunification of Korea« (SPARK) hielt eine Protestkundgebung vor dem Präsidialamt im Zentrum Seouls ab, wo auch das Verteidigungsministerium seinen Sitz hat. In einer Erklärung der Gruppe heißt es, die Manöver würden die Konfrontation zwischen Südkorea und der DVRK sowie zwischen der DVRK und den USA weiter verschärfen. (Xinhua/jW)