Einkaufstour in Nordamerika

Stefan Boness/IPON Die Heuschrecken sind aufgeflogen und suchen in Nordamerika nach neuen Futtergründen

In Berlin stand Akelius wegen aggressiver Mietpreistreiberei, gezielter Verdrängung langjähriger Mieter, der Verschiebung von bisher bezahlbarem Mietwohnraum ins Hochpreissegment und vielfacher Vernachlässigung bei der Instandhaltung seiner Immobilien in der Kritik. Dem Konzern wurde auch umfassende Steuervermeidung vorgeworfen, wie die »Vernetzung ehemaliger Berliner Akelius-Mieterinnen und -Mieter« am Montag in Erinnerung rief.

Nun plant der Konzern umfangreiche Immobilienkäufe in Nordamerika – »mit gefüllter Geldbörse aus zweifelhafter Steuervermeidung in Europa«, heißt es in einer Presseerklärung der Mieterinitiative. Die warnt und veröffentlicht eine englische Übersetzung ihrer Recherche zu dem »dubiosen Steuervermeidungskonstrukt« des Konzerns und seiner Stiftungen.

Anfang Dezember hatte sich der Immobilienkonzern aus Europa weitgehend zurückgezogen. In einem Megadeal verkaufte Akelius seinen kompletten Immobilienbestand in Deutschland, Schweden und Dänemark für 9,1 Milliarden Euro an den Immobilienkonzern Heimstaden, wie die Mieterinitiative unter Bezug auf Geschäftsberichte von Akelius mitteilte. Bereits wenige Wochen später kaufte Akelius erstmals im texanischen Austin Immobilien. Vier Monate nach dem Deal beschloss Akelius die Ausschüttung einer Rekorddividende in Höhe von sechs Milliarden Euro. Akelius hat angekündigt, sich zukünftig auf den Markt in Nordamerika und Großbritannien zu konzentrieren und will dort im Endeffekt rund 25.000 bis 30.000 Wohnungen kaufen. Laut Firmengründer Roger Akelius erwartet der Konzern dort höhere Profite. Während die EU-Staaten aus Unternehmenssicht immer mehr Regulierungen einführten, vereinfachten die USA, Kanada und Großbritannien sie.

Im Sommer 2019 hatte die »Vernetzung« der Akelius-Mieterinnen und -Mieter in einem Dossier auf die Unternehmenspraktik hingewiesen, mit Hilfe seines weitverzweigten und undurchsichtigen Firmengeflechts »vermutlich systematisch und unberechtigterweise« die Grunderwerbssteuer vermieden und die Bezirke um ihr Vorkaufsrecht geprellt zu haben. Der Berliner Bezirk Neukölln griff den Verdacht auf und erstritt von Akelius im Dezember 2019 gerichtlich die Herausgabe der Vertragsunterlagen zu einem zweifelhaften »Share Deal« bzw. Anteilskauf. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe hat daraufhin mit zwei Anzeigen im Jahr 2020 und 2021 bei der Berliner Steuerbehörde eine Prüfung von insgesamt vier »Share Deals« von Akelius gefordert und das Thema für ihren Wahlkampf in der Bundestagswahl vom September 2021 genutzt, so die Mieterinitiative.

Bevor ein gerichtliches Urteil über die Akelius-Praktiken gefällt werden konnte, hat sich der Konzern durch einen umfangreichen Verkauf aus Europa zurückgezogen. Die ehemaligen Akelius-Mieter vermuten, dass er dem allgemein wachsenden Druck durch verschiedene Regulierungsbemühungen ausgewichen ist – sowie gegebenenfalls einer Strafverfolgung wegen dieser vermutlich illegalen Praktiken beim Erwerb zahlreicher Berliner Mietshäuser. Ihr Wissen über das Geschäftsmodell des Konzerns wollen die ehemaligen Akelius-Mieterinnen und Mieter nun den künftig Betroffenen zu Verfügung stellen. (jW)