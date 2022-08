Das gewollte Pogrom

dpa/ullstein bild Volksfeststimmung vor dem brennenden Haus (Rostock-Lichtenhagen 24.8.2022)

Die tagelangen rassistischen Übergriffe auf Flüchtlinge und Migranten in Rostock-Lichtenhagen 1992 waren das schwerste Po­grom in Deutschland seit dem Faschismus. Die drohende Eskalation hatte sich dabei seit langem abgezeichnet. »Die Sicherheit aller ausländischen Bürger in Rostock ist in einem deutlich höheren Maß gefährdet. Gewalttätigkeiten gegenüber ausländischen Bürgern nehmen zu. Schwerste Übergriffe bis zu Tötungen sind nicht mehr auszuschließen.« So hatte der Rostocker Oberbürgermeister Klaus Kilimann (SPD) den Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Georg Diederich (CDU), bereits im Juli 1991 angesichts der Zustände rund um die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber (ZAst) gewarnt.

Diese Erstaufnahmeeinrichtung für das ganze Bundesland befand sich in einem aufgrund seines Fassadenschmucks als Sonnenblumenhaus bekannten elfgeschossigen Wohnblock im dichtbesiedelten Plattenbauviertel Lichtenhagen. Die auf Unterbringung von 200 Personen ausgelegte Einrichtung war angesichts eines ständigen Zustroms von Flüchtlingen etwa aus dem bürgerkriegszerrütteten Jugoslawien, aber auch aus Rumänien bald hoffnungslos überfüllt. Hunderte Schutzsuchende, darunter viele Roma, waren so gezwungen, im Freien zu campieren und mangels Toiletten ihre Notdurft in den Büschen vor Wohngebäuden zu verrichten. Während der Unmut der Anwohner wuchs, wurde von seiten des Landesinnenministeriums lange nichts unternommen, um die Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen. »Bürgerinitiativen«, hinter denen sich die faschistischen Parteien NPD und DVU verbargen, riefen derweil die Anwohner dazu auf, »das Asylantenproblem selbst in die Hand zu nehmen«.

Obwohl für den 1. September 1992 endlich die Verlegung der ZAst in eine leerstehende Kaserne angekündigt war, drohte ein anonymer Anrufer am 18. August im Namen einer »Interessengemeinschaft Lichtenhagen« gegenüber den Norddeutschen Neuesten Nachrichten und der Ostseezeitung ultimativ an: »Wenn die Stadt nicht bis Ende dieser Woche für Ordnung sorgt, machen wir das. … In der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag räumen wir in Lichtenhagen auf. Das wird eine heiße Nacht.« Am besagten Samstag abend, dem 22. August, hatten sich bis zu 2.000 Personen vor der ZAst versammelt. »Deutschland den Deutschen, Ausländer raus«, ertönte es aus der Menge. Dann flogen Steine, später auch Brandflaschen. Ein Versuch, das Gebäude zu stürmen, konnte von den Bewohnern noch verhindert werden. Die mit gerade einmal 35 Beamten vor Ort präsente Polizei war derweil damit beschäftigt, sich selbst zu schützen. Erst um zwei Uhr nachts fuhren Wasserwerfer auf und zerstreuten den Mob.

Am Sonntag dann das gleiche Bild: Während ein harter Kern von meist jungen Neonazis das Gebäude angriff, herrschte davor regelrechte Volksfeststimmung. An einem Imbisswagen versorgten sich die »Pogromhelden« mit Bier und Bratwürsten. Vor den Augen von Polizei und Bundesgrenzschutz, die nun mit 400 Beamten präsent waren, wurden Molotowcocktails gebaut und an die Faschisten weitergereicht. Viele Neonazis waren aus anderen Bundesländern angereist, wie zahlreiche vor Ort gesichtete Autos mit Nummernschildern aus Hamburg oder Niedersachsen nahelegten. Ein Reporter der Berliner Zeitung berichtete von »Profinazis und Skinheads« und bemerkte: »Alles hört auf ein unsichtbares Kommando.« Rund die Hälfte der 130 in dieser Nacht Festgenommenen waren Antifaschisten, die den attackierten Migranten zu Hilfe kommen wollten und nunmehr teilweise mit Neonazis, die Polizisten angegriffen hatten, zusammen in eine Turnhalle gesperrt wurden.

Erst am Montag bildete sich ein Krisenstab, dem unter anderem Bundesinnenminister Rudolf Seiters (CDU), der Landesinnenminister und die Polizeiführung angehörten. »Wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben«, forderte Seiters anschließend die SPD auf, einer entsprechenden Grundgesetzänderung zuzustimmen.

Die ZAst wurde auf Initiative eines Mitarbeiters bis Montag abend geräumt. Doch im Sonnenblumenhaus befanden sich noch die dort lebenden Familien ehemaliger vietnamesischer Vertragsarbeiter. Gegen diese richteten sich nunmehr die Angriffe der erneut von Tausenden Anwohnern angestachelten Neonazis, nachdem die zum Schutz des Hauses stationierten Einsatzhundertschaften aus Hamburg überraschend in den Abendstunden abgerückt waren. Wieder flogen Molotowcocktails, Feuer brach aus. Durch eine Dachluke konnten sich die Eingeschlossenen, darunter auch einige zur Unterstützung der Vietnamesen eingetroffene Rostocker Antifaschisten und ein Kamerateam des ZDF, gerade noch auf das Dach des brennenden Hochhauses retten. Der polizeiliche Notruf war über Stunden nicht zu erreichen, kein Politiker aus dem Krisenstab anwesend. Und die Feuerwehr konnte über eine Stunde nicht mit den Löscharbeiten beginnen, ehe die Polizei endlich eine Kette zu ihrem Schutz bildete. Die vietnamesischen Familien, darunter kleine Kinder, wurden in der Nacht aus dem Sonnenblumenhaus evakuiert.

Erst als Lichtenhagen nunmehr »ausländerfrei« war, trafen am Dienstag zahlreiche Polizeikräfte aus mehreren Bundesländern ein, um weitere Ausschreitungen zu verhindern. Dass kein Mangel an Polizeikräften herrschte, wenn denn das Feindbild stimmte, zeigte sich am folgenden Sonnabend. Als eine Großdemonstration von 15.000 Antifaschisten, darunter neben Autonomen auch Gewerkschafter und Kirchenvertreter, durch Rostock zog, stand ihr ein Bürgerkriegsaufgebot von 27 Einsatzhundertschaften mit 14 Wasserwerfern und zwölf Hubschraubern gegenüber.