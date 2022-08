Katar nimmt Beschäftigte fest

Andreas Gebert/dpa Schuften wie Sklaven: Bauarbeiter aus Sri Lanka in Doha am 9. Januar 2016

Drei Monate vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Katar sind in dem Golfemirat 60 Arbeitsmigranten nach Protesten wegen nicht gezahlter Gehälter festgenommen und teils abgeschoben worden. Das berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Montag unter Berufung auf das in London ansässige Beratungsunternehmen Equidem Research sowie die katarische Regierung. Equidem-Direktor Mustafa Kadri sagte AP, die Festnahmen weckten neue Zweifel an bisherigen Zusagen Katars, die Lage für Arbeitsmigranten zu verbessern.

In den sozialen Netzwerken war zuvor ein Video von Dutzenden Arbeitern aufgetaucht, die in Dohas Innenstadt auf der Straße vor einem Bürogebäude demonstrieren. Laut dpa handelt es sich dabei um den Sitz des Mischkonzerns Bandary International, der unter anderem im Bereich Bauen, Immobilien und Hotels tätig ist. Einige der Demonstranten seien laut Equidem bis zu sieben Monate lang nicht bezahlt worden. Auch die katarische Regierung räumte gegenüber AP ein, dass das Unternehmen Gehälter nicht gezahlt habe und das Arbeitsministerium »alle verzögerten Gehälter und Leistungen« zahlen werde. Zudem sei »eine Reihe von Demonstranten wegen Verstoßes gegen die Gesetze zur öffentlichen Sicherheit festgenommen« worden. Informationen über die Verhaftungen oder Abschiebungen zu geben, lehnte Doha jedoch ab.

Der öl- und gasreiche Staat wird seit Jahren für sein zutiefst menschenverachtendes Arbeitssystem kritisiert. Der Fokus richtet sich dabei jedoch meist nur auf die Menschenrechtsverstöße und Ausbeutung im Zusammenhang mit der Fußball-WM, die zwischen dem 20. November und 18. Dezember in Katar stattfinden soll. Laut verschiedenen Schätzungen sollen bis zu 90 Prozent der knapp drei Millionen Einwohner des Landes Ausländer sein. Zumeist kommen diese aus Bangladesch, Nepal, Indien oder Sri Lanka und sind in Katar dem offiziell zwar abgeschafften, aber im Grunde weiter existierenden »Kafala-System« ausgeliefert, in dem u. a. der Pass der Beschäftigten eingezogen wird. Vergangenes Jahr berichtete die Organisation Amnesty International, dass während der WM-Vorbereitungsarbeiten in Katar mehr als 15.000 Arbeiter gestorben sind.