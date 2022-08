Firmennamen zur Gasumlage öffentlich

Berlin/Ratingen. Am Montag ist von der Firma Trading Hub Europe eine vollständige Liste der Firmen veröffentlicht worden, die als Gasimporteure »Ausgleichsansprüche« angemeldet haben. Darunter ist auch die RWE-Energiehandelsgesellschaft Supply und Trading GmbH, obwohl RWE-Vorstandschef Markus Krebber am 11. August den Verzicht auf eine Inanspruchnahme der Umlage erklärt hatte. RWE teilte dazu am Montag mit, man sei »formal gelistet«, habe aber keinen Schaden gemeldet. Eine Sprecherin sagte gegenüber dpa, dass mit der Registrierung formal ein Rechtsanspruch bestehe. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) hatte sich vergangene Woche bei RWE für den Verzicht auf eine Kostenerstattung durch die Gasumlage bedankt. Die Umlage soll ab Anfang Oktober greifen. Insgesamt wurden 34 Milliarden Euro an erwarteten Kosten geltend gemacht. (dpa/jW)