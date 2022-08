Lebhafte Kontroverse

Lindsey Wasson/REUTERS Eine Demonstrantin will neben den Rechten von Schwarzen auch die von queeren Menschen gewürdigt wissen (2020)

Das aktuelle Heft der Zeitschrift Widerspruch ist dem Thema »Identitätspolitik« gewidmet. Das Eigentümliche an dieser sozialen und politischen Bewegung sei, so heißt es einleitend im Editorial, dass durch politisches Handeln nicht mehr die soziale Gleichheit aller erreicht werden soll, sondern dass es ihr umgekehrt um die Anerkennung der Verschiedenheiten, der Differenzen zwischen den jeweiligen Identitäten geht. Identitätspolitik richtet sich gegen die Integration und Unterordnung unter ein bloß vermeintliches Allgemeines, gegen ein gleichmacherisches »Wir«, dem man seine Identität und Individualität zu opfern habe. Sie insistiert auf der jeweiligen Identität als Geschlecht, »Rasse« und/oder Ethnie. Damit aber werfe identitätspolitisches Handeln die grundsätzliche Frage auf, ob ein solches Beharren auf der jeweiligen Eigenheit und Differenz nicht den erforderlichen Konsens einer Gesellschaft oder einer politischen Bewegung auflöst und sprengt, oder ob es ihn nicht vielmehr umgekehrt bereichert und fördert.

In ihrem Beitrag »Identitätspolitik und Emanzipation« zeigt Lea Susemichel, dass Identitätspolitiken dann durchaus gefährliche Formen annehmen können, wenn die Unterschiede der »Rassen« oder der Geschlechter essentialisiert werden; dass sie aber in ihren Ursprüngen wie in ihrem historischen Verlauf als integrale Bestandteile der Emanzipationsbewegungen verstanden werden müssen. Sibylle Weicker zeichnet die Etappen der feministischen Theoriebildung nach. Stand am Anfang der Kampf um die rechtliche, soziale und ökonomische Gleichheit von Frau und Mann im Mittelpunkt, bildete in den 70er Jahren dann im »radikalen Feminismus« die Differenz, die Binarität der Geschlechter, den Fokus der Auseinandersetzung. Unter dem Einfluss des Postkolonialismus und seiner Kritik an den »westlich« konnotierten Bewegungen wandelte sich die Geschlechterfrage zu einem nicht mehr binären, ironisch-queeren Spiel der Geschlechterdiversitäten und -identitäten.

Konrad Lotter interpretiert Identitätspolitik als Kampf um Anerkennung. Er geht den unterschiedlichen Modellen und Konzeptionen des Kampfes der Knechte gegen ihre Herren von Hegel über Kojève bis zu Fukuyama und Honneth nach und kommt zum Ergebnis, dass sie alle ihre jeweilige Gegenwart als das »Ende der Geschichte« proklamieren.

Bernhard Schindlbeck setzt sich kritisch mit der Anerkennungstheorie Axel Honneths auseinander und legt dar, dass in seiner Theorie »Anerkennung« so allgemein und so abstrakt gefasst wird, dass sie auch ungerechte und diskriminierende Sozialverhältnisse zu legitimieren vermag.

An den daran anschließenden Antworten auf vier zentrale Fragen zur Identitätspolitik, die die Widerspruch-Redaktion gestellt hat, haben insgesamt zehn Autorinnen und Autoren mit durchaus kontroversen Stellungnahmen teilgenommen: Alex Demirovic, Jan Feddersen, Michael Hirsch, Jens Kastner, Philipp Lenhard, Marina Martinez Mateo, Eleonora Roldán Mendívil, Ludwig Siep, Paula-Irene Villa Braslavsky und Michael Wengraf. Ihre Antworten spiegeln die lebhafte Kontroverse um die Identitätspolitik wider und machen dem Namen der Zeitschrift Widerspruch mal wieder alle Ehre; sie laden den Leser in alt-aufklärerischer Manier zum Selberdenken ein.