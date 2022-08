Nachschlag: Wasser wird knapp

Angelika Warmuth/dpa Tauwetter: Wanderer auf dem Zugspitzblatt in Bayern

Wer gerade Gelegenheit hatte, auf einer Urlaubsreise im Flugzeug die Alpen zu überqueren, dem ist vielleicht beim Blick aus dem Fenster etwas Ungewöhnliches aufgefallen: Fast nirgendwo dort liegt mehr Schnee, nur hier und da sind noch ein paar Reste zu erkennen. Das ist ein ungewöhnlicher Anblick auch zu dieser Jahreszeit. Der Deutschlandfunk fragte nach und sprach mit dem Schweizer Wissenschaftler Boris Presivic über den »Kultur- und Klimawandel der Alpen«. Der berichtete, dass er normalerweise jedes Jahr im Sommer eine Tour hinauf in die Berge unternehme. Aber diesmal sei es einfach viel zu warm. Die normalerweise ständig gefrorenen Böden im Hochgebirge tauten auf, ganze Hänge rutschten ab. Über die katastrophalen Auswirkungen dieser Entwicklung wird offenbar bisher kaum nachgedacht: Was ist, wenn nicht allein Energie und bestimmte Lebensmittel knapp werden, sondern das Wasser versiegt, wie es jetzt schon an Flüssen wie dem Rhein erkennbar ist, der unschiffbar zu werden droht? (jt)