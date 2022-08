Scheinwerfer auf Rostock

BildFunkMV/stock&people/IMAGO Eine Fassade, die traurige Berühmtheit erlangte: Das »Sonnenblumenhaus« in Rostock-Lichtenhagen (2012)

Gewalt von Neonazis hat in der BRD Tradition. Das zeigt sich daran, dass die Liste an einschlägigen Stichwörtern, die für rechte Verbrechen stehen, lang ist und länger wird: ob in der jüngeren Vergangenheit Hanau, Halle oder der Lübcke-Mord, ob die Mordserie des NSU, ob Mölln, Solingen oder Hoyerswerda. In dieser Woche nun wird an das Pogrom in Ros­tock-Lichtenhagen vor 30 Jahren erinnert, das am Abend des 22. August 1992 seinen Anfang nahm. Den Startpunkt bildeten am Sonntag Kundgebungen der Initiative »Pro Bleiberecht« vor dem Rathaus in Rostock, dem Landesinnenministerium in Schwerin und dem Erstaufnahmelager in Horst.

Unter »Deutschland den Deutschen«-Rufen hatte im August 1992 ein rechter Mob vor der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber (ZASt) und einer Unterkunft für vietnamesische Arbeiter im Rostocker Plattenbauviertel Lichtenhagen randaliert. Vier Nächte lang versammelten sich dort teils mehrere tausend Menschen vor dem sogenannten Sonnenblumenhaus – an der Spitze militante Neonazis, hinter ihnen eine johlende Menge aufstachelnder Sympathisanten. Es flogen Molotowcocktails, mehrere Wohnungen gerieten in Brand. Der bundesdeutsche Sicherheitsapparat spielte damals wie heute keine gute Rolle im Kampf gegen rechts, um es vornehm auszudrücken: Viel zu wenige Polizisten reagierten viel zu spät. Vielsagend hier ein Satz aus der nicht gerade für das Verbreiten linksradikaler Verschwörungserzählungen bekannten Nachrichtenagentur AFP vom Wochenende, der die Ergebnisse eines später im Landtag eingesetzten Untersuchungsausschusses zusammenfasst: »Der Vorwurf, man habe die Situation eskalieren lassen, um die Geflüchteten loszuwerden und letztlich bundesweit das Asylrecht zu verschärfen, konnte dadurch nicht vollständig entkräftet werden.«

Für diesen Sonnabend rufen bundesweit linke Gruppen dazu auf, in Ros­tock-Lichtenhagen auf die Straße zu gehen. Bis heute scheue sich die Hansestadt, das Pogrom »klar als solches zu benennen«, heißt im Demonstrationsaufruf. Dabei müsse rassistische Gewalt als solche erkannt und bekämpft werden. Denn: »Lichtenhagen war und ist kein Einzelfall.« Angesichts des nach den Übergriffen vor 30 Jahren geschleiften Grundrechts auf Asyl und der anhaltenden Praxis von Abschiebungen und Lagerunterbringungen von Schutzsuchenden brauche es einen Abschiebestopp und ein Bleiberecht für alle Betroffenen rassistischer Gewalt sowie die dezentrale Unterbringen von Geflüchteten, heißt es weiter. Man werde am Samstag ab 14 Uhr »für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung, Ausgrenzung und Unterdrückung« demonstrieren, so das Bündnis »Gedenken an das Po­grom. Lichtenhagen 1992«.

Um linken und antirassistischen Gruppen nicht das Feld zu überlassen, haben sich Vertreter dieses Staates bereits in Stellung gebracht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich für Donnerstag im Rostocker Rathaus angekündigt, zudem will er in Lich­tenhagen mit Anwohnern sprechen und einen buddhistisch-vietnamesischen Tempel besuchen. Am Wochenende meldete sich Kulturstaatsministerin Claudia Roth zu Wort. »Die beispiellose Menschenfeindlichkeit hinter diesem rechtsextremistischen Terror ist Gift für unsere Demokratie«, sagte die Politikerin von Bündnis 90/ Die Grünen.

Dabei geht es dieser Tage in Ros­tock-Lichtenhagen auch darum, die Bundesregierung an die Menschenfeindlichkeit ihrer Asylpolitik zu erinnern.