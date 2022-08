jW

Fußballfans sind in aller Regel Traditionalisten. Sie sind ihrem Verein treu, halten das Logo und die Vereinsfarben stets in Ehren und lieben es, mit Bier und Bratwurst die Stehplätze zu bevölkern. Oft haben Verbände und Vereine versucht, die klassischen Fans zu umgehen, um immer mehr Geld in die Kassen zu spülen. Mit Corona und begrenzten Zuschauerzahlen kamen noch Einschränkungen hinzu, welche die Anhänger grundsätzlich abgelehnten, aber zähneknirschend hinnehmen mussten.

Ein Beispiel sind die in der Pandemie gängigen personalisierten Eintrittskarten. Behörden, Verbände und Vereine mussten sich arg anstrengen, um begründen zu können, warum diese notwendig seien. Schon bei ihrer Einführung lehnten Fans die Regelung ab. Ihnen wurde immer wieder versprochen, dass alles nur zeitlich beschränkt sei. Doch nun wollen offenbar immer mehr Klubs nicht nur die klassische Eintrittskarte abschaffen. Hannover 96 beispielsweise beseitigt gleich auch Tageskassen und etwaige Vorverkaufsstellen.

Dagegen hat sich die Initiative »Lang lebe die Eintrittskarte« gegründet. Was lustig klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Durch den Erhalt von Tageskassen soll auch kurzentschlossenen Fans weiterhin ein Besuch im Stadion möglich sein. Da man bei jeder Onlinebuchung außerdem immer persönliche Daten angeben muss, kommt es auf Dauer zum personalisierten Ticket durch die Hintertür.

Auch 1860 München geht fanunfreundliche Wege. Gästefans konnten nur bis Mittwoch Tickets für das Heimspiel gegen den Halleschen FC am Freitag ordern. Tageskassen für HFC-Anhänger gibt es nicht. Und während ein 60er für den billigsten Sitzplatz 27 Euro zahlt, soll ein Hallenser stolze 37 Euro berappen.

Jedem Funktionär muss klar sein, dass solche Aktionen die immer noch einzigartige Fankultur hierzulande zerstören und die Stadien leerer machen. Die Fans sind das Beste und Wichtigste, was die Klubs haben. Ohne sie wird es still in den Kurven, was in Erinnerung an die Geisterspiele niemand ernsthaft wollen kann. Die üblichen Sicherheitsfanatiker sollten sich endlich von personalisierten Tickets verabschieden.

»Sport frei!« vom Fananwalt.