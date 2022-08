Zu kurz gegriffen

Michael Kappeler/dpa Eine von zwei Medaillen für die BRD: Malaika Mihambo holte in Eugene den Weltmeistertitel im Weitsprung

Zum Glück musste die bundesdeutsche Leichtathletik bei den Weltmeisterschaften jüngst mit nur zwei Medaillen vorliebnehmen. Denn die historisch miese Ausbeute korreliert bestens mit Zuständen, da Kinder und Jugendliche hierzulande nicht mehr geradeaus laufen oder auf einem Bein stehen können, sich zuwenig bewegen, der Sportunterricht reihenweise ausfällt oder von fachfremdem Personal notdürftig über die Runden gerettet wird. Insofern widerspiegelte die WM-Bilanz des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) in einer der »Kernsportarten« die miserablen schul- und allgemeinsportlichen Zustände. Die Interessenvertretung »Athleten Deutschland« (AD) versuchte jüngst, eine Debatte über Ausrichtung und Orientierung im Sportkonzept der Bundesrepublik anzuregen. Am Montag wurde die Analyse »Warum ist es uns das wert? – Zur Gretchenfrage der staatlich geförderten Spitzensportentwicklung in Deutschland« der Presse vorgestellt.

Eine Debatte um Übergeordnetes ist zeitgemäß, jedoch längst überfällig. Dabei muss der Stellenwert des Kampfes um Medaillen im Gesamtsportkonzept der Bundesrepublik ebenso diskutiert werden, wie die Fragen nach Umfang und Preis des Spitzensports sowie Höhe und Verteilung von Fördergeldern. Angesichts riesiger Baustellen und jahrelanger Sünden im Freizeit-, Schul- und Hobbysport könnte der hierzulande so gern bemühte Ruf einer »Sportnation« zu Paradoxon und Farce verkommen.

Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), regte am Dienstag anlässlich der jüngsten Konferenz der Sportminister der Länder in München einen »Pakt für den Sport« an. »Wir müssen uns fragen, was wir für einen Leistungssport haben wollen. Wir müssen uns fragen, wie wir unsere Athletinnen und Trainerinnen noch besser unterstützen können. Wir müssen uns fragen, wie wir die Bedeutung von Bewegung und Sport im gesamten Lebenszyklus der Menschen in unserem Land erhöhen können, im Leistungs- und im Breitensport«, fuhr er den größeren Bogen.

»Wir Athletinnen und Athleten wissen, dass Erwartungen an unsere Förderung geknüpft sind. Diese wollen wir jetzt in einem breiten Dialog gemeinsam mit Politik, Wissenschaft, Praxis und der Bevölkerung neu festlegen. Den Wert sportlicher Höchstleistungen wie aktuell nur an Medaillenerfolgen zu messen greift zu kurz«, kritisierte Karla Borger, Präsidentin von AD, in einer Mitteilung vom Montag. Die Jagd nach Medaillen allein solle nicht mehr als Förderungsmaßstab gelten, sondern auch Kriterien wie »Breitensportrelevanz« sollen zur Geltung kommen. Sei es nicht »falscher Glanz«, fragte Borger, wenn man auf Bob- und Rodelbahnen international auftrumpfe, sich daheim die Zahl der Aktiven auf und in den Schlitten an den Fingern abzählen lasse? Bei der Förderung müsse etwa auch berücksichtigt werden, wie viele Mitglieder bestimmte Fachverbände haben und wie beliebt eine Disziplin »beim Sportvolk« sei.

Es brauche eine differenzierte Fördersystematik, »die den gesellschaftlichen Nutzen stärker berücksichtigt, den Spitzensport tiefer in der Gesellschaft verankert und ihn damit langfristig stärkt«, ist Borger überzeugt. Maximilian Klein, Mitautor des jüngsten AD-Positionspapiers, sprach am Montag bei der Präsentation von einer »Legitimationskrise des Spitzensports«.

Doch 27 Millionen in Sportvereinen organisierte Mitglieder, die seit dem Ausbruch der Coronapandemie von der Politik de facto übersehen wurden, zeugen davon, dass sich der Sport insgesamt in einer schweren Legitimationskrise befindet. Seine gesellschaftliche Bedeutung nimmt ab. Nicht zu reden vom Desaster im Schulsport und bei den außerschulischen Arbeitsgemeinschaften inklusive zunehmender Unbeweglichkeit des Nachwuchses, deren wahres Ausmaß die Bildungsministerien der Länder seit Jahren nicht offenlegen.

Nach Schätzungen des DOSB haben sich bei den Sportstätten die Kosten für Sanierung und Instandhaltung auf mehr als 30 Milliarden Euro aufgetürmt. Von den etwa 90.000 Vereinen bundesweit ist nach neuesten wissenschaftlichen Erhebungen etwa jeder siebte existentiell bedroht, weil es schon jetzt an ehrenamtlich Aktiven fehlt oder Personalmangel in Kürze die Arbeitsfähigkeit der Vorstände bedroht. Die Misere bei den Schwimmbädern bildet dabei ein ganz eigenes und besonders dunkles Kapitel.

Bis dato wird die Notwendigkeit von Spitzensport und seiner öffentlichen Förderung üblicherweise damit begründet, er solle ein Millionenpublikum aus allen Teilen der Bevölkerung begeistern und damit als Vorbild für die Jüngsten wirken. Die AD wollen die zementierte und in der Praxis längst nicht mehr stimmige Gleichung »mehr Geld gleich mehr Erfolg« hinterfragen, um dem Spitzen- und Leistungssport künftig mehr Akzeptanz zu verleihen. Schließlich gehe es um weit mehr als um »die Produktion des sportlichen Erfolgs«.

Das Ergebnis der Debatte soll in ein neues Konzept münden, das die für den Leistungssport zuständige Innenministerin Nancy Faeser für Ende 2022 in Aussicht stellt. Es steht zu hoffen, dass die SPD-Politikerin um die vielen Bezüge und Brücken zur Basis mit ihren Millionen Sporttreibenden weiß. Hier wartet das sportpolitische Pflichtprogramm – die Jagd nach Titeln und Plaketten ist die Kür.