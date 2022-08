Frauenarbeit sichtbar machen

MARCELO HERNANDEZ/Aton Chile/imago Feministinnen haben in Chile viel erreicht: Demonstration zum Frauenkampftag am 8. März 2022 in Santiago

Bereits in seiner ersten Rede nach der Stichwahl um die chilenische Präsidentschaft im Dezember 2021 wandte sich der frischgewählte Gabriel Boric explizit an den weiblichen Teil der Bevölkerung. »Ich möchte mich bei den Frauen unseres Landes bedanken, die sich organisiert haben, um die Rechte zu erhalten, die sie so hart erkämpfen mussten.« Er betonte, wie wichtig ihm das Recht auf Schwangerschaftsabbruch sowie die Pflegearbeit und Diversität seien. Außerdem werde für seine künftige Regierung die Arbeit der Feministinnen »fundamental« sein.

Im Juni präsentierte die Regierung, die seit dem 11. März im Amt ist, das Nationale Pflegesystem (SNC). Dieses soll »die Pflege jener garantieren, die diese benötigen«, erklärte am 1. Juni die Ministerin für soziale Entwicklung und Familie, Jeanette Vega. Und es gehe auch um die Rechte »der Menschen, die andere pflegen, die in ihrer Mehrheit Frauen sind«. Boric sagte: »Wir können nicht zulassen, dass die Betreuung von Kindern, älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen ausschließlich auf den Schultern von Millionen Frauen lastet.« Deshalb werde seine Regierung »im Rahmen unseres Programms die Schaffung eines nationales Pflegesystems fördern«. Ein solches müsse nach dem Prinzip funktionieren, dass diejenigen, die pflegen, auch selbst gepflegt werden müssten. In einem ersten Schritt soll das System der externen Hilfen erheblich ausgebaut werden. So soll den Familienangehörigen der Pflegebedürftigen ermöglicht werden, sich um sich selbst zu kümmern. Ein entsprechendes Angebot, die Red Local de Apoyos y Cuidados, greift bisher nur für Härtefälle und existiert lediglich in den Regionen Punta Arenas, Puerto Natales und Cabo de Hornos.

Um das neue System zu entwickeln, soll zunächst ein Register pflegebedürftiger Menschen sowie von deren Bedürfnissen erstellt werden, ab November soll es dann funktionsfähig sein. Eine solche Registrierung sei notwendig, da bei Regierungsantritt nicht einmal Daten existierten, »wo die Pflegerinnen sind und wo die Pflegebedürftigen«, erklärte die Ministerin für Frauen und Geschlechtergleichheit, Antonia Orellana, bei einem Besuch in der Stadt Santa Olga am 22. Juli.

Laut einer Studie von 2019, die unter dem Titel »Wieviel tragen wir zum Bruttoinlandsprodukt bei?« erschien, ist die von Frauen in Chile verrichtete unbezahlte Arbeit keineswegs unerheblich. Wie die Stiftung »Comunidad Mujer« in der »ersten nationalen Studie zur wirtschaftlichen Bewertung von unbezahlter Haus- und Pflegearbeit in Chile« herausfand, machte diese 2015 rund 22 Prozent des BIP des Landes aus. Laut Schätzungen lag der Wert der unbezahlten Arbeit im selben Jahr bei rund 44,5 Milliarden Pesos (ca. 48 Millionen Euro), diese werde in 67 Prozent der Fälle von Frauen geleistet.

Auch deswegen plant die chilenische Regierung, die Pflege zu professionalisieren und die in ihr Tätigen zu entlohnen. Laut einer Umfrage von 2017 sind 80 Prozent der Pflegenden weiblich, von den geschätzt 670.000 Pflegefällen in Chile werden rund 470.000 »informell« versorgt. Das bedeutet: in den meisten Fällen unbezahlt. Um nicht nur die häusliche Pflege in den Blick zu nehmen, sieht die Regierung eine Erweiterung des Angebots von Tageszentren für Seniorinnen und Senioren vor. Dadurch könnten pflegende Frauen ebenfalls entlastet werden.

Auch die neue Verfassung, die den Chileninnen und Chilenen am 4. September in einem Referendum zur Abstimmung vorgelegt wird, beinhaltet mehrere Verbesserungen gerade für Frauen. Sollte sie angenommen werden, bekämen alle ein Recht auf Sozialversicherung und Pflege sowie sexuelle und reproduktive Rechte. Hausarbeit würde als Arbeit anerkannt. Frauen erhielten das Recht auf ein gewaltfreies Umfeld. Zwar sind laut einer Umfrage der Plattform »Nichts ohne uns Frauen« (Nada sin nosotras) vom Juli rund 56 Prozent der befragten Chileninnen der Meinung, dass der neue Verfassungstext eine konkrete Verbesserung für die Frauen des Landes bedeuten würde. Allerdings gaben nur 31 Prozent an, sicher für die Ablösung der alten Konstitution stimmen zu wollen.