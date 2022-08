77 Jahre unabhängig

Willy Kurniawan/Pool/Reuters

In Indonesien ist am Mittwoch der 77. Unabhängigkeitstag des südostasiatischen Inselstaats gefeiert worden. Bei dem offiziellen Festakt im Merdeka-Palast der Hauptstadt Jakarta traten unter anderem Tänzer auf (Foto). Das Anwesen dient heute als offizielle Residenz des Präsidenten der Republik Indonesien. Während der Kolonialzeit war es Sitz der Kolonialverwaltung Niederländisch-Ostindien. Indonesien hatte seine Unabhängigkeit zwar bereits am 17. August 1945 mit dem Ende der japanischen Besatzung verkündet, war danach jedoch gezwungen, vier Jahre lang gegen die Niederlande zu kämpfen, die das Land seit dem Jahr 1800 ausbeuteten. (jW)