Warten auf den Knall

Ein heftiger Vulkanausbruch könnte die Welt in eine Krise mit ähnlichen ökonomischen Folgen stürzen wie die Coronapandemie. Davor warnen Wissenschaftler des Centre for the Study of Existential Risk (CSER) an der Universität Cambridge und von der Uni Birmingham. In einem Paper, das die Forscher im Fachmagazin Nature veröffentlicht haben, mahnen sie eindringlich, die Gefahr ernst zu nehmen und mehr Geld in die Beobachtung von Vulkanen und die Vorbereitung auf den Ernstfall zu stecken. Die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch der Stärke sieben oder größer in 100 Jahren läge bei einem Sechstel. Die Analyse von Schwefelkonzentrationen in Eisbohrkernen ergab demnach, dass solche Ausbrüche statistisch gesehen alle 625 Jahre auftreten. (dpa/jW)