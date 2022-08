Jeder Mann hier könnte dein Vater sein

Brian Daughton/imago images »Gerne mal einen über den Durst zu trinken ist hier eine Überlebensstrategie.« Unter dem Schweigen treibt das Trauma

Das Sortiergewerbe hat ein neues literarisches Subgenre ins Leben gerufen, den »Trinity College-Roman«. Und dies nur, weil nicht nur die irische Schriftstellerin ­Sally Rooney in ihrem Roman »Normale Menschen« das College im Herzen Dublins als einen Ort der Romanhandlung gewählt hat, sondern auch ihre junge Kollegin Louise Nealon in ihrem vielschichtigen Romandebüt »Snowflake«. Nealon hat ihrem Buch diesen Titel gegeben, um rechten Einraumhirnen, die diese Bezeichnung pejorativ für deren ganze Generation benutzen, die Deutungshoheit zu entziehen.

Die 18jährige Debbie White, Hauptfigur in »Snowflake«, ist auf einer Milchfarm in einer Kuhblöke der Grafschaft Kildare groß geworden, die nicht mehr ist als eine Kreuzung einsamer Landstraßen, 40 Minuten und eine Welt von Dublin entfernt. Debbie lebt auf der Farm mit ihrer Mutter Maeve, die in einer Traumwelt verharrt, eine Dauerbeziehung mit ihrer psychischen Krankheit führt und Muscheln sammelt. Dann sind da noch Maeves zwölf Jahre jüngerer Liebhaber James sowie Debbies Onkel Billy, der in einem Wohnwagen haust, gerne lange schläft, es mit den griechischen Göttern und den Gestirnen hält. Er kümmert sich um die Milchkühe; sein bester Freund ist der Alkohol. Wie Debbie feststellt, ist Billy damit jedoch nicht allein: »Ein Alkoholproblem zu haben ist bei uns gesellschaftlich akzeptiert, solange man sich deswegen nicht in Behandlung begibt. Gerne mal einen über den Durst zu trinken ist hier eine Überlebensstrategie.«

Nach dem Schulabschluss will Debbie am Trinity College Anglistik studieren. Dublin kennt sie nur von den Dezember-Ausflügen mit Billy, bei denen sie die Weihnachtsbeleuchtung der dortigen Grafton Street bestaunten.

Schon der erste College-Tag wird zur Katastrophe. Debbie verliert ihr Zugticket und muss 100 Euro Geldstrafe zahlen: »Ich komme zum ersten Mal allein nach Dublin als verurteilte Straftäterin.« Ein Polizist, den sie nach dem Weg zum College fragt, lacht sie aus, und als Debbie dem Ziel nahe ist, bestaunt sie eine seltsame an ihr vorbeiziehende Parade: »Androgyner Grunge, schnöselige Sakkos, abgeschnittene Capri-Hosen, Pullover von Abercrombie und Fitch und T-Shirts von Ralph Lauren, Stoffbeutel voller Buttons, die ominöse politische Kampagnen bewerben.« Sie kommt sich in ihrem Outfit vor, als wäre sie auf dem Weg zur Kartoffelernte. Da wird sie von einer »bärtigen Avocado« angesprochen, die sich als Mitglied der Vegan Society vorstellt und verkündet: »Milchwirtschaft nimmt Müttern ihre Babys weg.«

Debbie freundet sich mit ihrer Kommilitonin Xanthe an, die in ihren Augen perfekt ist. Sie hat alles, was Debbie möchte. Sie ist schön, attraktiv, intelligent, finanziell abgesichert und beliebt. Xanthe ist neidisch auf Debbie, weil sie tatsächlich auf einem Bauernhof lebt und echter als andere wirke. Die beiden können sich bald darauf einigen, dass Literaturtheorie »Phrasendreschen für Fortgeschrittene« ist. Als Debbie erfährt, dass Xanthe unter Depressionen leidet, mag sie es nicht glauben, weil ihre Freundin doch aus einer privilegierten Familie stammt; die Diagnose müsse falsch sein.

Xanthe führt Debbie in das studentische Leben ein. Debbie küsst gerne aus Neugier, schleppt nach einem durchzechten Abend Kerle in Xanthes Wohnung ab und behauptet, außer Knutschen und Fummeln passiere im Bett nichts, sie sei noch Jungfrau. Xanthe empfindet ihre Schamlippen als zu groß und gesteht Debbie, ebenfalls noch Jungfrau zu sein. Debbies Mutter Maeve hat die antiquierte Sexualmoral, unter der die Studentinnen immer noch zu leiden haben, hinter sich gelassen. Als junge Frau hat sie jeden Bauernburschen gevögelt, der sich bei drei nicht im Kuhstall versteckt hatte. Debbies Vater ist unbekannt, sie wurde vermutlich im Hügelgrab des Dorfes gezeugt. Als Onkel Billy Debbie dabei erwischt, wie sie einen älteren Mann aus dem Dorf küsst, rügt er sie und sagt: »Jeder Mann, dem du hier über den Weg läufst, könnte dein Vater sein. Also sei verdammt vorsichtig, wem du die Zunge in den Hals steckst.« Und da sich Debbie gerne mit Alkopops die Kante gibt, verordnet ihr Billy eine »Pint-Kur« im Pub des Dorfes. Er will ihr beibringen, wie man ordentlich trinkt, und zwar Bier.

Debbie befürchtet nach dem Tod von James, den sie in einem Traum hatte kommen sehen, von ihrer Mutter die Gabe geerbt zu haben, die schrecklichen Träume anderer träumen zu können. Nealon zeigt auf, wie Debbie aus ihrem Dilemma herausfindet und wie durch das Brechen des jahrzehntelangen Schweigens über familiäre Traumata nicht nur Maeve sich aus ihrer Traumwelt lösen, sondern auch Billy seine Schuldgefühle wegen des Todes seiner Mutter, für den er sich verantwortlich erachtet, eingestehen kann. Die Schubladisierung als »Trinity College-Roman« erweist sich als Unsinn simplifizierender Schmocks.