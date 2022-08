Wie ein Ei dem anderen

Peter Morrison/AP/dpa Sunak (l.) und Truss auf einem Wandbild im Stadtzentrum von Belfast am 16. August

Erstmals hat eine Debatte um den Chefsessel der britischen Konservativen in Nordirland stattgefunden. Die Veranstaltung am Mittwoch war die achte von zwölf halböffentlichen Diskussionen zwischen den beiden Kandidaten Elizabeth Truss und Rishi Sunak.

Seit dem Brexit im Sommer 2016 werden die Austrittsstreitigkeiten zwischen London und Brüssel vermehrt auf dem Rücken Belfasts ausgetragen. Denn Nordirland verfügt nun über einen Sonderstatus. Ein Zusatzprotokoll sichert der Provinz den Verbleib im EU-Binnenmarkt, weshalb seither Kontrollen für Waren, die aus Großbritannien eingeführt werden, verlangt werden.

Probritische Unionisten sehen sich von London verraten – sie bezeichnen das Protokoll als eine »ökonomische Wiedervereinigung Irlands«. Gespannt wartete man daher in Belfast auf die Debatte der beiden Kandidaten um die Nachfolge von Premier Boris Johnson. Der hatte als eine seiner letzten Amtshandlungen das Nordirland-Protokoll einseitig aufgekündigt.

Unter anderen Umständen hätte die Debatte kaum jemanden interessiert. Die nordirischen Konservativen wurden erst 2012 wiedergegründet, nachdem eine Allianz mit der Ulster Unionist Party (UUP) zerbrochen war. Seither dümpeln sie in der Bedeutungslosigkeit. Die von Matthew Robinson geführte Regionalpartei erreichte bei den Unterhauswahlen 2019 gerade einmal 0,7 Prozent der Wählerstimmen. Bei den Wahlen zum Regionalparlament im Mai stellte die Partei in vier Wahlkreisen Kandidaten auf, die insgesamt 254 Erststimmen erhielten – 0,03 Prozent.

Doch seit dem Brexit ist alles anders, und so wurde in den Tagen vor der Debatte sogar ein großflächiges Wandgemälde in Belfast enthüllt, das Truss und Sunak beim Boxkampf um den Parteivorsitz zeigt. Ein Boxkampf wurde es dann nicht, eher ein müder Schlagabtausch, der den 100 anwesenden Parteimitgliedern am Mittwoch im Hotel Culloden geliefert wurde. An Infotischen wurden sie mit unmodischen Tory-Krawatten, faden Teetassen und blau-weißen Schildern mit unoriginellen Aufschriften à la »In Liz we Truss« beglückt. Souvenirs, die den online zugeschalteten Parteimitgliedern verwehrt blieben. Wie viele es in Nordirland insgesamt sind, will die Partei nicht sagen – mehr als 500 oder 600 dürften es nicht sein.

Einst war Truss eine »Remainerin«. Nachdem sich die Briten einen EU-Austritt gewünscht hatten, schwenkte sie um und erfand sich in der Position der Außenministerin als weit rechts stehende »Brexiteerin« neu. Sie ist auch eine entschiedene Gegnerin des Nordirland-Protokolls: »Wenn die EU mit uns verhandeln will, werden wir das bestimmt machen – derzeit sehe ich den Willen nicht. Wir werden auf jeden Fall weiterhin unser neues Gesetz zum Nordirland-Protokoll durchziehen«, ließ sie aus Belfast ausrichten.

Bereits vor der Debatte machte der UUP-Parteichef Douglas Beattie seine Forderungen an Truss und Sunak deutlich. Sie müssten klare Positionen einnehmen und »endlich die Nach-Brexit-Vereinbarungen angehen, denn die derzeitige Vereinbarung beschädigt das Karfreitagsabkommen und plazierte eine Grenze zwischen Nordirland und dem restlichen Königreich«.

Truss wollte die Unionisten nicht enttäuschen: Sie werde gegenüber »Brüssel und Washington« nicht nachgeben, es werde keine Abstimmung über eine Wiedervereinigung Irlands geben und in Belfast müsse so rasch wie möglich eine neue Regierung gebildet werden. Eine solche boykottieren die Unionisten aufgrund des Nordirland-Protokolls seit sechs Monaten.

Im Gegensatz zu Truss ist Sunak ein »Brexiteer« der ersten Stunde – andere Unterschiede waren am Mittwoch nachmittag nicht auszumachen. Zur Frage des Brexit und des Status Nordirlands meint er knapp: »Mein Plan ist derselbe wie jener von Liz.«

Bis zum 5. September können 160.000 Tories die Johnson-Nachfolge bestimmen. Die 500 Stimmen aus Nordirland werden keinen Unterschied machen. Ob die Debatte am Mittwoch ihnen eine Entscheidungshilfe war, ist zu bezweifeln. Selbst der nordirische Vorsitzende Robinson sieht im »Hauptthema Protokoll ähnliche Ansätze und kaum Differenzen« zwischen den Kandidaten, wie er im Gespräch mit dem irischen Sender RTÉ erklärte. Er sei von der Debatte erfreut gewesen und tendiere zu Truss.