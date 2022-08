Wachsender Druck

Florian Boillot Teilnehmer der Kundgebung vor der FDP-Zentrale in Berlin am Mittwoch

Die Teuerungs- und Energiekrise in Deutschland macht sorgfältig choreographierte öffentliche Auftritte von Bundespolitikern, bei denen diese den Kontakt mit »den Wählerinnen und Wählern« suchen, zunehmend zu einem PR-Risiko. Kürzlich hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei öffentlichen Auftritten gegen lautstarke Sprechchöre anreden müssen – nun erging es Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ebenso.

Der kam am Mittwoch abend zu einem »Bürgerdialog« in das brandenburgische Neuruppin und wurde von lautstarken Gegendemonstranten erwartet. Rund 300 waren es; sie begleiteten den Auftritt auf dem Schulplatz mit einem Pfeifkonzert und Sprechchören, so dass Scholz phasenweise kaum zu verstehen war.

Das Protestgeschehen vom Mittwoch abend verdeutlicht, dass es in den kommenden Monaten auch darum gehen wird, ob linke oder rechte Inhalte die Protestbewegung dominieren. Aufgerufen hatte einerseits die Partei Die Linke; auf der anderen Seite hatte auch die AfD Anhänger mobilisiert. Eine Frau aus der Menge erklärte gegenüber dem RBB: »Wir wollen hier wirklich einfach Frust loswerden.« Sie halte Scholz nicht für den richtigen Kanzler. Andere forderten Scholz auf, sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an einen Tisch zu setzen und zu verhandeln.

Scholz hatte Mühe, gegen die Zwischenrufe anzukommen. Letztlich gelang es ihm aber doch, sich Gehör zu verschaffen: Er lobte seine Regierung, deren Beschlüsse den Bürgern schon 30 Milliarden Euro brächten. Er versprach, die Menschen noch stärker zu entlasten. Es sei klar: »Da muss noch mehr passieren.« Über neue Maßnahmen werde die Regierung »in den nächsten Tagen« entscheiden.

Laut einer Polizeisprecherin gab es im Zusammenhang mit der Kundgebung eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, weil eine Person den abgesperrten Bereich nicht habe verlassen wollen. Personalien seien festgestellt worden; Verstöße gegen das Versammlungsgesetz würden geprüft.

Ebenfalls am Mittwoch abend haben mehrere hundert Menschen vor der Bundesgeschäftsstelle der FDP in Berlin-Mitte demonstriert. Unter dem Motto »Lindner raus. Umverteilung jetzt« warfen die Teilnehmer dem Bundesfinanzminister die von ihm betriebene Politik vor. Auf Schildern forderten sie, das Neun-Euro-Ticket zu verlängern und Bedürftigen finanzielle Hilfen zu gewähren. Sie verlangten auch eine Übergewinnsteuer für Unternehmen, die angesichts der Energiekrise besonders hohe Profite machten.

Das sind allenfalls kleine Vorboten der sozialen Proteste, vor denen Verfassungsschützer bereits emsig warnen. Aber sie zeigen an, dass es ein waches Potential von Widerspruch und Protest gibt und die Regierungspolitik nicht mehr einfach so hingenommen wird.

Das zeigen auch andere aktuelle Wortmeldungen, denen man anmerkt, dass im politischen Berlin intensiv über Wege nachgedacht wird, die Protestbewegung doch noch aufzufangen, bevor sie sich entfalten kann. So forderten Juso-Chefin Jessica Rosenthal und ihre Vize Manon Luther in der Rheinischen Post und in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben) einen Gaspreisdeckel. Ablehnend äußerten sie sich zur ab Oktober geltenden Gasumlage. Bundeswirtschaftsminister Habeck setze damit »sozial ungerechte Politik« um, sagte Rosenthal über die Galionsfigur des Koalitionspartners.

Der Chef der Jungen Union (JU), Tilman Kuban, brachte ein Jugendenergiegeld von 500 Euro mindestens bis Ende des Jahres ins Gespräch, um junge Menschen zu entlasten. Es brauche eine Lösung, »die gleichermaßen Studenten und Azubis unbürokratisch und ohne Unterscheidung der Art der Ausbildung hilft«, sagte er den Funke-Zeitungen. Die Vorsitzende des Verbraucherzentrale-Bundesverbands, Ramona Pop, unterstrich am Donnerstag gegenüber dpa ihre Forderung nach kurzfristigen Entlastungen im Zuge der Gasumlage: »Im Herbst muss ein neues Entlastungspaket kommen.« Insbesondere für Menschen mit niedrigem Einkommen seien die letzten Monate schon eine Belastung gewesen, und das Neun-Euro-Ticket solle schon wieder auslaufen. »Die großen Reformen beim Wohngeld und beim Bürgergeld kommen erst 2023«, sagte die Verbraucherschützerin. »Es ist gut, wenn diese strukturellen Verbesserungen kommen. Dann sind aber Übergangslösungen im Herbst nötig.« Pop plädierte dafür, dass beim Thema Heizkosten angesetzt werde. »Denn die Heizperiode beginnt bald. Und deutlich höhere Abschläge zeichnen sich ab.«