Md Rafayat Haque Khan/ZUMA Wire/imago

Am Donnerstag haben Teearbeiterinnen und - arbeiter in Bangladesch den sechsten Tag in Folge gestreikt. Die Beschäftigten – wie hier in der Plantage Malnichhara (Foto) – fordern eine Lohnerhöhung auf 300 Taka pro Tag (rund 3,16 US-Dollar). Derzeit erhalten sie 120 Taka (1,26 US-Dollar). Eigentümer der Teegärten und Gewerkschafter konnten sich bei Gesprächen am Mittwoch im Arbeitsministerium nicht einigen. Laut Nachrichtenportal Dhaka Tribune beteiligen sich knapp 150.000 Beschäftigte am Ausstand auf mehr als 200 Teeplantagen des südasiatischen Landes. (jW)