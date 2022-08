Streitpunkt Saporischschja

Alexander Ermochenko/REUTERS Ein russischer Soldat steht vor dem AKW Saporischschja Wache (4.8.2022)

Im westukrainischen Lwiw sind am Donnerstag der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij, sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan und UN-Generalsekretär António Guterres zu Gesprächen zusammengekommen. Laut einer vorab veröffentlichten Mitteilung des Präsidentenbüros in Kiew hieß es: »Besondere Aufmerksamkeit galt der Atomerpressung Russlands beim Kernkraftwerk Saporischschja.« Zudem wurde vorab berichtet, dass über eine mögliche Verhandlungslösung zur Beilegung des Ukraine-Kriegs gesprochen werden sollte.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldete, habe Selenskij nach dem Treffen per Telegram seine Forderung bekräftigt, dass das AKW Saporischschja »vollständig von den Aggressoren befreit« werde. Die Vereinten Nationen müssten für die Sicherheit der Anlage sorgen. Seit Wochen beschuldigen sich Russland und die Ukraine gegenseitig, das von russischen Truppen kontrollierte AKW zu beschießen.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Moskau, Iwan Netschajew, wies am Donnerstag einen Vorschlag von Guterres zurück, die Umgebung des AKW zu entmilitarisieren. Wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete, warf er zudem den ukrainischen Behörden vor, den Besuch von IAEA-Inspektoren in Saporischschja zu behindern, um dann Russland die Schuld in die Schuhe zu schieben. Die Leiterin der Informationsabteilung des Ministeriums, Maria Sacharowa, warf Kiew in einer TV-Sendung vor, eine »Provokation« rund um die Atomanlage vorzubereiten, berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS. Bei Saporischschja seien keine schweren Waffen stationiert, wurde sie von der Agentur RIA zitiert. Sollten die Angriffe fortgesetzt werden, müsse das AKW heruntergefahren werden, hieß es von seiten des Verteidigungsministeriums.

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, wurden am Donnerstag drei mit »Kinschal«-Hyperschallraketen bestückte Kampfflugzeuge in die russische Exklave Kaliningrad verlegt. Ihre Kampfeinheit sei »rund um die Uhr einsatzbereit«, hieß es weiter. Derweil warf Helsinki Moskau vor, mit zwei Kampfflugzeugen den finnischen Luftraum verletzt zu haben.