Anno … 34. Woche

1907, 24.–26. August: Im Anschluss an den Sozialistenkongress findet in Stuttgart die erste internationale Konferenz der sozialistischen Jugendorganisationen statt. Es nehmen 20 Delegierte aus 13 Ländern teil. Auf Empfehlung Karl Liebknechts stellen sich die Teilnehmenden hinter die Stuttgarter Resolution zur Bekämpfung des Militarismus.

1917, 25. August: Ein deutsches Kriegsgericht verhängt Todesstrafen gegen die Führer der Matrosenbewegung in der Hochseeflotte. Als »Haupträdelsführer« werden Albin Köbis, Max Reichpietsch, Hans Beckers, Willy Sachse und Wilhelm Weber wegen »vollendeten Aufstandes« zum Tode, weitere Angeklagte zu Zuchtausstrafen bis zu 15 Jahren verurteilt. Die Todesurteile gegen Köbis und Reichpietsch werden am 5. September auf dem Schießplatz Wahn in Köln vollstreckt.

1927, 22. August: Die aus Italien in die USA eingewanderten Arbeiter Ferdinando »Nicola« Sacco und Bartolomeo Vanzetti werden in Charleston auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Sie waren in einem politisch motivierten Prozess wegen angeblicher Beteiligung an einem doppelten Raubmord verurteilt worden. Schon vor Vollstreckung des Todesurteils hatte sich eine breite Solidaritätsbewegung für die beiden Anarchisten formiert; nach der Hinrichtung demonstrieren Zehntausende in den Vereinigten Staaten. Auch international kommt es zu Protesten, im Berliner Lustgarten versammeln sich nach einem Aufruf der KPD 150.000 Menschen.

1977, 26. August: Das westafrikanische Benin erhält eine Verfassung auf marxistischer Grundlage. In der ehemaligen französische Kolonie – damals hieß das Land noch Dahomey – war 1972 Mathieu Kérékou an die Macht gelangt, der an der Spitze des Parti de la révolution populaire du Bénin (Partei der Volksrevolution Benins) das Land auf einen sozialistischen Kurs zu bringen versuchte.

1992, 22. August: Angefeuert von Anwohnern greifen in Rostock-Lichtenhagen rechtsextreme Jugendliche ein Asylbewerberheim mit Steinen und Molotowcocktails an. Die rassistischen Ausschreitungen dauern mehrere Tage, die Polizei greift nicht ein.

1997, 25. August: Das Berliner Landgericht verurteilt die ehemaliger Mitglieder des SED-Politbüros Egon Krenz, Günter Schabowski und Günther Kleiber in einem der sogenannten Mauerschützenprozesse zu sechseinhalb bzw. zu je drei Jahren Haft.