Intransparente Ausbeutung

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa »Umverteilung von Kriegskosten« (Untergrundgasspeicher in Sachsen-Anhalt)

Die Trading Hub Europe GmbH hat gesprochen: 2,419 Cent pro Kilowattstunde wird die Gasumlage betragen, die ab kommenden Oktober bis Ende März 2024 von Verbrauchern und Industrie kassiert werden soll, um gasimportierende Konzerne in Kriegszeiten zu unterstützen. Auf einen Einpersonenhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 5.000 Kilowattstunden kommen demnach jährliche Extrakosten von rund 121 Euro zu. Eine Familie mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden muss 484 Euro zusätzlich zahlen.

Hinzu kommen die Kosten für die Gasspeicherumlage in Höhe von 0,059 Cent sowie für die Bilanzierungsumlage in Höhe von 0,57 Cent pro Kilowattstunde. Obendrauf kommt die Mehrwertsteuer, wenngleich die Bundesregierung beabsichtigt, diese für den gesamten Gasverbrauch auf sieben Prozent zu senken. Der Nichtbesteuerung der Umlage hatte die EU-Kommission am Dienstag eine Absage erteilt. Es bleibt dabei: Die über Gasknappheit vermittelten Kosten der deutschen Kriegsbeteiligung in Form von Wirtschaftssanktionen gegen Russland und Waffenlieferungen an die Ukraine sollen weder den Energiekonzernen überlassen noch aus dem Bundeshaushalt gestemmt werden. Statt dessen werden sie der Bevölkerung direkt aufgebürdet.

Industrie übervorteilt

Am härtesten trifft die Gasumlage jene Haushalte, die ohnehin am wenigsten haben und deshalb auch bereits am stärksten unter der Inflation leiden. Am Mittwoch hatte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung vorgerechnet, dass einkommensschwache Familien mit einer Teuerungsrate von 8,4 Prozent überdurchschnittlich stark betroffen sind. Für Singles mit hohem Einkommen steigen die Kosten nur um 6,4 Prozent. Schließlich gilt: Je geringer das Einkommen, desto höher die proportionalen Ausgaben für Energie. Durch die Gasumlage wird die Inflation nun weiter angeheizt.

Zudem werden Privathaushalte bei der Umlage strukturell gegenüber der Industrie benachteiligt. Denn die Laufzeit der Maßnahme umfasst zwei Winter, aber nur einen Sommer. Und während der Gaskonsum der Industrie, übers Jahr verteilt, einigermaßen gleichmäßig ausfällt, verbrauchen Privathaushalte einen Großteil ihres Gases im Winter – zum Heizen.

Über das Ausmaß der Umverteilung von Kriegskosten zur Entlastung der Gasimporteure nach unten durfte die Privatwirtschaft selbst entscheiden. Schließlich ist die zuständige Trading Hub GmbH keine öffentliche Behörde, sondern ein Zusammenschluss elf privatwirtschaftlich organisierter Netzgesellschaften wie Thyssengas oder Bayernets.

Hilfreich bei der willkürlichen Preisfestlegung ist die systematische Intransparenz der dahinterstehenden Verfahren. So wurden etwa die beiden entscheidenden Berechnungsgrundlagen – einerseits die Höhe des kalkulierten Gaspreises über die Geltungsdauer der Umlage, andererseits die Verbrauchsannahmen – nicht veröffentlicht. Ebenfalls unbekannt sind die Bezugspreise aus den geplatzten Gasprom-Verträgen und die diesen Verträgen zugrundeliegenden Preisformeln. So bleibt der Weg zur Berechnung der besagten 2,419 Cent schleierhaft. Zahlen müssen die Verbraucher den Preis trotzdem – oder halt frieren.

Insgesamt sollen jedenfalls rund 34 Milliarden Euro zusammenkommen, um 90 Prozent der Zusatzkosten zu decken, die Importeuren entstehen, die Gas aus Russland über die Pipeline Nord Stream I bezogen hatten und nun auf dem Markt um kostspielige Alternativen buhlen müssen. Doch welche Konzerne in welchem Umfang davon profitieren, bleibt ebenfalls geheim. Shell und RWE wollen nicht teilnehmen, die beiden Energieriesen beziehen allerdings auch kaum Gas aus Russland. Laut Experten gibt es mindestens 14 Unternehmen mit Gasprom-Langfristverträgen, die die Umlage beantragen könnten. Nur die Hälfte davon ist namentlich bekannt, so etwa die EnBW-Tochter VNG und der Oldenburger Energieversorger EWE. Beide hatten mitgeteilt, ihre Anträge beim Trading Hub bereits eingereicht zu haben. Auch das Pleiteunternehmen Uniper wird auf diesem Weg wohl zu weiteren Finanzspritzen kommen.

Enorme Jobverluste

Deutliche Kritik an der Maßnahme kommt von Verbänden und Gewerkschaften. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) fordert schnelle Entlastungen für einkommensschwache Haushalte. Diese müssten noch vor dem 1. Oktober auf den Weg gebracht werden, betonte die Verbandsvorsitzende Ursula Engelen-Kefer am Mittwoch gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. »Wir können nicht der großen Mehrheit der Gesellschaft immer mehr Belastungen aufhalsen und sie gleichzeitig im unklaren lassen, wie sie unterstützt werden.« Konkret fordert der SoVD eine Ausdehnung der Energiepreispauschale auf Rentner und Studierende sowie eine Verlängerung über das nächste Jahr. Die Hartz-IV-Regelsätze sollen zudem auf »mindestens 650 Euro« angehoben werden.

Die NRW-Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Anja Weber, hatte am Dienstag argumentiert, die Gasumlage überfordere sowohl Industrie als auch Privathaushalte. Es drohe ein enormer Arbeitsplatzverlust. Besser und gerechter sei es, die Kosten aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren. Es brauche ein neues Steuermodell, das die Mehrheit der Menschen entlastet, aber Spitzenverdiener und große Vermögen stärker belastet. Zudem forderte Weber einen Gas- und Strompreisdeckel.