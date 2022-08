Selbstgebastelter Chef

Metodi Popow/IMAGO Ikea-Chef wird lautstark von Streikenden in Berlin-Spandau begrüßt, die Beschäftigten der schwedischen Möbelhauskette fordern einen Tarifvertrag (Berlin, 19.8.2022)

Auf eine lautstarke »Begrüßung« durch streikende Beschäftigte musste sich Jesper Brodin, Geschäftsführer der hinter IKEA stehenden Ingka-Holding, am Freitag in Berlin-Spandau gefasst machen. Eine Papp-Puppe mit seinem Konterfei steht inmitten der Protestierenden. Die Delegationen von Streikenden aus Berlin und Brandenburg, Braunschweig, Leipzig, Erfurt, Dresden und Magdeburg bekräftigten ihre Forderung nach einem Tarifvertrag, der ihre Löhne und Arbeitsplätze im Rahmen der laufenden Digitalisierung in der schwedischen Möbelhauskette absichert. (jW)