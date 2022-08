Spätes Eingeständnis

Fatima Shbair/AP Photo Nach einem israelischen Luftangriff in Rafah im Gazastreifen (7.8.2022)

Nun also doch: Israel ist für den Tod der fünf palästinensischen Kinder am 7. August auf einem Friedhof in der Nähe des Flüchtlingslagers Dschabalija in Gaza verantwortlich. Das sollen Offizielle der israelischen Armee am Dienstag gegenüber der Tageszeitung Haaretz zugegeben haben. Kurz nach dem Luftangriff war behauptet worden, eine fehlgeleitete Rakete des »Islamischen Dschihad in Palästina« sei schuld.

Die israelische Armee erklärte als Reaktion auf den Haaretz-Bericht, sie untersuche die »Umstände des Vorfalls«. Die Armee habe »militärische Ziele des Islamischen Dschihad im Gazastreifen angegriffen. Im Rahmen ihrer Aktivitäten unternahm die IDF (Israel Defence Forces, jW) alle angemessenen Anstrengungen, um den Schaden für die Zivilbevölkerung und ihr Eigentum so gering wie möglich zu halten«.

Bei den viertägigen israelischen Luftangriffen starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza 48 Menschen. Die Zahl der toten Kinder stieg auf 16, nachdem ein elf Jahre altes Mädchen erst vergangene Woche seinen schweren Verletzungen erlag. Weit über 300 Palästinenser wurden verletzt, viele davon waren Zivilisten. Auf israelischer Seite war laut der Onlinezeitung Times of Israel ein Toter zu beklagen. Er erlitt einen Herzinfarkt, als er sich auf dem Weg zu einem Bunker befand. Das Luftabwehrsystem »Iron Dome« fing die allermeisten der etwa 1.000 Raketen ab, die der Dschihad in Richtung Israel geschossen hatte.

Die fünf toten Jungen im Alter zwischen drei und 16 Jahren starben wenige Stunden bevor ein Waffenstillstand zwischen Israel und dem Islamischen Dschihad in Kraft trat. Vier der Kinder gehörten zur Familie Nadschem. Während einer Mahnwache auf dem Friedhof am Dienstag forderte die Familie den palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas auf, Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag anzuklagen, berichtete die palästinensische Nachrichtenseite Maan am Dienstag.

»Die Besatzung hat alle internationalen Gesetze und Normen mit Füßen getreten, indem sie Kinder mit äußerster Brutalität tötete«, sagte der Vater Ihab Nadschem laut Maan in seiner Rede. Aber die Welt schweige dazu. Die Familie sei trotzdem entschlossen, die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen und zur Rechenschaft zu ziehen.

Der greise Abbas erwies der Familie allerdings schon bei seinem Besuch am Dienstag in Berlin einen Bärendienst. Sein Holocaustvergleich verdrängte den Tod der fünf Kinder in Gaza aus der internationalen Berichterstattung – nur einen Tag nachdem Israel den Luftangriff eingestanden hatte.

Die israelische Informationsstrategie des Abstreitens und späteren Zugebens erinnert an den Tod von Shireen Abu Akleh. Die Reporterin des katarischen TV-Senders Al-Dschasira war Anfang Mai auf der Westbank erschossen worden, während sie von einer Razzia berichtete. Die israelischen Besatzungstruppen erklärten damals ebenfalls, die Journalistin sei während eines Feuergefechts aus Versehen von der Kugel eines palästinensischen Kämpfers getroffen worden. Nachdem die Recherchen internationaler Medien das Gegenteil nahelegten, relativierte Israel die Behauptung.

Bereits am 6. August waren im Lager Dschabalija acht Zivilisten gestorben, darunter vier Kinder, als eine Rakete in ein Haus einschlug. Hier beharrt die israelische Armee jedoch bis heute darauf, dass es sich um ein fehlgeleitetes Geschoss des Dschihad gehandelt habe. Die Militärs veröffentlichten einen Tag später auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ein Video, das die israelische Version stützen soll. Dort ist tatsächlich eine Rakete zu sehen, die anscheinend im Gazastreifen niedergeht. Wo genau, das ist aber nicht auszumachen.

Unterdessen verlängerte am Dienstag ein israelisches Militärgericht zum dritten Mal die Untersuchungshaft von Bassem Saadi um eine weitere Woche. Die Festnahme des hochrangigen Dschihad-Mitglieds am 1. August auf der Westbank in Dschenin hatte den militärischen Schlagabtausch zwischen Israel und der Organisation ausgelöst.