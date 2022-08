Händedruck nach der Entgleisung

Lisi Niesner/REUTERS Auch zu Beginn der Pressekonferenz gab es einen Händedruck: Abbas und Scholz (Berlin, 16.8.2022)

Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, hat mit einer den Holocaust relativierenden Aussage auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Olaf Scholz (SPD) am Dienstag im Bundeskanzleramt national und international für Entsetzen gesorgt. Der Bundeskanzler selbst steht in der Kritik, nicht adäquat auf die Äußerungen seines Gastes reagiert zu haben.

Als letzte Frage auf der Pressekonferenz hatte ein Journalist Abbas nach einer Entschuldigung gegenüber Israel für das sogenannte Olympiaattentat vor 50 Jahren gefragt – bei einer Geiselnahme eines palästinensischen Kommandos waren in München elf israelische Sportler mehrheitlich bei der gescheiterten Befreiungsaktion der Polizei ums Leben gekommen. »Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen«, konterte Abbas und fügte hinzu: »50 Massaker, 50 Holocausts.« Als der sichtlich verärgerte Kanzler ansetzte, darauf zu antworten, erklärte sein Sprecher Steffen Hebestreit die Pressekonferenz für beendet und Scholz verabschiedete seinen Gast per Händedruck. Am Dienstag abend erklärte der Kanzler gegenüber Bild: »Gerade für uns Deutsche ist jegliche Relativierung des Holocaust unerträglich und inakzeptabel.« Er sei »zutiefst empört« über die »unsäglichen Aussagen« von Abbas, schrieb Scholz am Mittwoch morgen auf Twitter.

An anderer Stelle hatte Scholz dem palästinensischen Politiker auf der Pressekonferenz durchaus widersprochen. Als Abbas von einem Apartheidsystem in Israel und den besetzten Gebieten sprach, ging der Kanzler umgehend auf Distanz. »Ich will ausdrücklich hier an dieser Stelle sagen, dass ich mir das Wort Apartheid nicht zu eigen mache und dass ich das nicht für richtig halte für die Beschreibung der Situation«, so der SPD-Politiker. Brüsk hatte Scholz auch den Wunsch nach einer vollen Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates durch die EU und die Vereinten Nationen, bei denen die Autonomiebehörde lediglich Beobachterstatus hat, zurückgewiesen. »Es ist nicht die Zeit, diese Situation zu ändern«, sagte der Bundeskanzler, um das Mantra hinzuzufügen, die Bundesregierung unterstütze eine Zweistaatenlösung, weitergehende Schritte setzten aber einer Verhandlungslösung mit Israel voraus.

Kritik an Abbas, aber auch an Scholz übten unter anderem der Zentralrat der Juden, die israelische Regierung und das Internationale Auschwitz-Komitee, der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, und selbst die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Der Kanzler hätte Abbas »klar und deutlich widersprechen und ihn bitten müssen, das Haus zu verlassen«, kommentierte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz auf Twitter. Scholz müsse sich dafür entschuldigen, dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde ausgerechnet im 50. Jahr nach dem Olympiaattentat eine Bühne gegeben zu haben, Israel »50 Holocausts« vorzuwerfen, erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion Die Linke, Jan Korte. Eine breite Öffentlichkeit erfahre jetzt, »wie die Palästinenser und Abbas – Israels angebliche ›Partner‹ – drauf sind«, nahm der Vizefraktionschef der FDP im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff, auf Twitter kurzerhand die ganze palästinensische Bevölkerung in Mithaftung.

Abbas selbst lenkte am Mittwoch ein. »Präsident Abbas bekräftigt, dass der Holocaust das abscheulichste Verbrechen der modernen menschlichen Geschichte ist«, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Er wollte die Einzigartigkeit des Holocaust nicht in Frage stellen. Gemeint habe er vielmehr »die Verbrechen und Massaker gegen das palästinensische Volk, die Israels Streitkräfte seit der Nakba begangen haben«.

Tatsächlich besitzt der 2005 zum Präsidenten der Autonomiebehörde gewählte 87jährige Abbas seit Ablauf seiner Amtszeit im Januar 2009 keinerlei demokratische Legitimation mehr. Gleichwohl wird der der Fatah-Bewegung angehörende Politiker an der Spitze eines ebenso autoritär wie korrupt agierenden Apparates von Israel, aber auch der EU und den USA gestützt, damit er als Kollaborateur der Besatzungsmacht das Aufkommen radikalerer Strömungen unter den Palästinensern auf der Westbank verhindert.